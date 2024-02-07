Πώς θα μπαίνουμε στα γήπεδα: 22 ερωτήσεις - απαντήσεις - Τι θα γίνει με τα διαρκείας

Νέοι κανόνες εισόδου στα ελληνικά γήπεδα, μέσω του Gov.gr Wallet, τίθενται σε εφαρμογή μετά και τις σημερινές σχετικές υπουργικές ανακοινώσεις, για την εξάλειψη της οπαδικής βίας.

Με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, η εικόνα πλέον θα έχει ως εξής:

1.Τι σημαίνει ταυτοποίηση εισιτηρίων;

Ταυτοποίηση εισιτηρίου σημαίνει η αντιστοίχιση ενός μοναδικού κωδικού εισιτηρίου με ένα φυσικό πρόσωπο. Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της διαδικασίας ταυτοποίησης, αυτή θα γίνεται μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, έτσι ώστε να αντλούνται αυτόματα τα πραγματικά στοιχεία του φυσικού προσώπου.

2. Πώς γίνεται η ταυτοποίηση εισιτηρίων;

Η ταυτοποίηση των στοιχείων της κράτησης του γίνεται μέσω του Gov.gr Wallet, κατόπιν αυθεντικοποίησης του χρήστη με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet). Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του εισιτηρίου είναι να έχετε καταχωρίσει τα στοιχεία σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ - emep.gov.gr).

3. Πως αγοράζω εισιτήριο;

Μπορείτε να αγοράσετε εισιτήριο με τον τρόπο που ίσχυε έως σήμερα. Η αγορά γίνεται από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί το αθλητικό σωματείο, το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών ή η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία.

4. Τι χρειάζεται να κάνω μετά την αγορά εισιτηρίου;

Το εισιτήριο που αγοράζει ο χρήστης έχει ένα QR Code, το οποίο δεν είναι αυτό με το οποίο εισέρχεται στο γήπεδο. Με την είσοδο του χρήστη στο Gov.gr Wallet και την αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων TaxisNet, το εισιτήριο ταυτοποιείται και εμφανίζεται το QR Code ή Barcode, με το οποίο θα εισέλθει στο γήπεδο.

5. Πως προσθέτω το εισιτήριο στο Gov.gr Wallet μου;

Αφού κάνετε αγορά εισιτηρίου μέσω παρόχου διάθεσης εισιτηρίων, ανοίγετε την εφαρμογή Gov.gr wallet, επιλέγετε εισαγωγή νέου εισιτηρίου και εισάγετε το μοναδικό κωδικό εισιτηρίου που σας έχει σταλεί από τον πάροχο. Κατόπιν, θα χρειαστεί να επιβεβαιώσετε με τα αποθηκευμένα βιομετρικά στοιχεία ή το pin που έχετε στην εφαρμογή του Gov.gr Wallet, και έτσι ολοκληρώνεται η ταυτοποίηση του εισιτηρίου και η αποθήκευση αυτού στο Gov.gr Wallet app.

6. To ανήλικο παιδί μου μπορεί να μπει στο γήπεδο;

Ναι, μπορεί. Κάνετε κανονικά αγορά εισιτηρίου από τον πάροχο διάθεσης εισιτηρίων και μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου ταυτοποιεί το εισιτήριο και το αποθηκεύει στην εφαρμογή. Σε περίπτωση που ο ανήλικος συνοδεύεται από άλλον ενήλικο, κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης του εισιτηρίου, ο έχων την επιμέλεια δηλώνει τον ΑΦΜ του ενήλικου που θα συνοδεύσει τον ανήλικο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενήλικος συνοδός έχει ήδη προβεί σε ταυτοποίηση του δικού του εισιτηρίου.

7. Δεν έχω κινητό που να υποστηρίζει NFC, πως μπορώ να μπω στο γήπεδο;

Η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις δεν προϋποθέτει σε αυτή τη φάση τη χρήση κινητού με τεχνολογία NFC καθώς το εισιτήριο θα αποθηκεύεται σε μορφή γραμμωτού κώδικα (QR code / barcode). Αυτό είναι κάτι που θα υλοποιηθεί σε επόμενο χρόνο. Απαραίτητη είναι η χρήση συσκευής που υποστηρίζει nfc για την ταυτοποίηση εισιτηρίων σε αλλοδαπούς και μόνιμους κατοίκους εξωτερικού κατά τη χρήση σκαναρίσματος του διαβατηρίου.

8. Συνοδεύω ανήλικο άτομο κάτω των 15 ετών, πως ταυτοποιώ το εισιτήριο του;

Ο έχων την επιμέλεια δηλώνει τον ΑΦΜ σας, υπό την προϋπόθεση ότι ο έχετε ήδη προβεί σε ταυτοποίηση του δικού σας του εισιτηρίου. Με την αποστολή σχετικής ειδοποίησης και αφού αποδεχτείτε τη δήλωση περί συνοδείας μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet , μπορείτε να αποθηκεύσετε το ταυτοποιημένο εισιτήριο για τον ανήλικο στην εφαρμογή.

9. Μπορεί το ανήλικο τέκνο μου που έχει συμπληρώσει το 15ο έτος να εισέλθει μόνο του στο γήπεδο;

Ναι, εφόσον το ανήλικο τέκνο σας έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του υπό την προϋπόθεση ότι έχει προσωπικούς κωδικούς- διαπιστευτήρια taxisnet, και το κινητό του τηλέφωνο είναι εγγεγραμμένο στο ΕΜΕπ - emep.gov.gr.

10. Μπορώ να μεταβιβάσω το εισιτήριό μου από την εφαρμογή Gov.gr wallet;

Όχι δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής κατόχου εισιτηρίου από το Gov.gr wallet. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνει από τον πάροχο διάθεσης εισιτηρίων.

11. Μπορώ να ακυρώσω το εισιτήριό μου μετά την ταυτοποίηση;

Σε περίπτωση ακύρωσης ταυτοποιημένου εισιτηρίου από τον πάροχο έκδοσής του, το εισιτήριο ακυρώνεται αυτόματα και στην εφαρμογή Gov.gr wallet. Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου συνοδού, αναιρείται αυτόματα και η δήλωση συνοδείας των συνοδευόμενων ανηλίκων.

12. Δεν έχω εγκατεστημένο το Gov.gr wallet στο κινητό μου, τι πρέπει να κάνω;

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η ταυτοποίηση του εισιτηρίου μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet. Για την απόκτησή της συμβουλευτείτε τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο https://wallet.gov.gr/

13. Δεν έχω κωδικούς taxis αλλά είμαι κάτοχος διαβατηρίου, μπορώ να ταυτοποιήσω το εισιτήριο μου;

Αν είστε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού με διαβατήριο τρίτης χώρας, μπορείτε να ταυτοποιήσετε το εισιτήριο σας μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet ως επισκέπτης. Θα χρειαστείτε τον κωδικό του εισιτηρίου καθώς και το διαβατήριο το οποίο θα πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να το αναγνώσει με την χρήση του NFC τσιπ που εμπεριέχει.

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την ταυτοποίηση του εισιτηρίου, μπορείτε να απευθυνθείτε στα ειδικά γραφεία που βρίσκονται εντός των γηπέδων, τα οποία θα σας ταυτοποιήσουν με φυσική παρουσία και θα ενεργοποιήσουν το εισιτήριο σας στην εφαρμογή gov.gr wallet.

14. Τι θα γίνει με τα εισιτήρια διαρκείας;

Τα εισιτήρια διαρκείας, με άμεση ισχύ, θα εισέλθουν στην εφαρμογή Gov.gr wallet όπου θα ταυτοποιούνται μια φορά και θα ισχύουν στους προβλεπόμενους από την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία αγώνες.

15. Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας;

Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ. - emep.gov.gr) είναι το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της κεντρικής βάσης μοναδικής καταχώρισης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των φυσικών προσώπων, στα οποία έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

16. Ποια στοιχεία θα καταχωρίσω στο Ε.Μ.Επ;

Στο Ε.Μ.Επ., μπορείτε να καταχωρίσετε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που σας αφορούν:

α) Αριθμό κινητού τηλεφώνου

β) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

γ) Αριθμό σταθερού τηλεφώνου

δ) Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής

ε) Πλήρη διεύθυνση επικοινωνίας (αν διαφέρει από τη διεύθυνση διαμονής).

17. Ποιος μπορεί να καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Ε.Μ.Επ.;

Στο Ε.Μ.Επ. μπορεί να καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

18. Μπορεί ο ίδιος αριθμός κινητού τηλεφώνου να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. από δύο ή περισσότερα άτομα;

Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο.

19. Πώς γίνεται η αρχική καταχώριση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μου στο Ε.Μ.Επ.;

Η αρχική καταχώριση γίνεται μέσω της επιλογής «Δήλωση-Επιβεβαίωση Αριθμού Κινητού Τηλεφώνου» και σας αποστέλλεται κωδικός μίας χρήσης (One Time Password) με sms, τον οποίο εισάγετε για την επαλήθευση κατοχής του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια ακολουθεί επιβεβαίωση (διασταύρωση) της κατοχής του αριθμού κινητού από πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είστε χρήστης e-banking ή από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Εφόσον, δεν επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ούτε από πιστωτικό ίδρυμα, ούτε από πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να μεταβείτε σε Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή για να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

20. Μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του στο Ε.Μ.Επ. ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος;

Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ., εφόσον διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Για πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες αυξημένης ασφάλειας το επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί στο Ε.Μ.Επ. χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τους κωδικούς TAXISnet, ως δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης.

21. Πώς γίνεται η δήλωση στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. για ανήλικους;

Η δήλωση στοιχείων επικοινωνίας στο Ε.Μ.Επ. για ανήλικους γίνεται όπως και για τους ενήλικες, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ε.Μ.Επ. με χρήση των κωδικών TAXISnet και επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου από πιστωτικό ίδρυμα ή πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου του ανηλίκου στο Ε.Μ.Επ. μπορεί να γίνει σε Κ.Ε.Π. ή έμμισθη προξενική αρχή κατόπιν αυτοπρόσωπης παρουσίας τόσο του ανηλίκου όσο και του έχοντος την επιμέλειά του με τα ταυτοποιητικά τους έγγραφα και το κινητό τηλέφωνο.

22. Αν είμαι κάτοικος εξωτερικού και κάτοχος ΑΦΜ, μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή του Ε.Μ.Επ. και να καταχωρίσω τα στοιχεία επικοινωνίας μου;

Ναι, η δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων επικοινωνίας παρέχεται και στους κατοίκους εξωτερικού στο emep.gov.gr

