Εν αναμονή εξελίξεων στο θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε την πληροφορία στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι είμαστε εν αναμονή συνάντησης του Πασκάλ Γιάνσεν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη με θέμα την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των ερυθρολεύκων.

Ο Ολλανδός τεχνικός είναι αυτή την ώρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και παρακολουθεί το παιχνίδι για τα πλέι-οφ του UEFA Youth League, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ίντερ, με τη συνάντηση αυτή ενδεχομένως να γίνεται στο γήπεδο.

