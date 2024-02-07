Ονειρεύονται… Αλμέιδα στην Κορίνθιανς: «Έχει νοοτροπία νικητή, είναι ο ιδανικός για τον πάγκο»

Τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της ομάδας τους ονειρεύονται οπαδοί της Κορίνθιανς.

Ο βραζιλιάνικος σύλλογος βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά την απόλυση του Μάνο Μενέζες και το όνομα του τεχνικού της ΑΕΚ ήταν ένα από αυτά που ακούστηκαν σε ΜΜΕ της χώρας.

Με αυτή την αφορμή λοιπόν (και παρόλο που ο Αργεντινός έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να εξαντλήσει το πενταετές συμβόλαιό του με την «Ένωση») κείμενο στο οπαδικό forum «meutimao.com.br» τον παρουσιάζει ως την ενδεδειγμένη επιλογή.

Tο δημοσίευμα (που έχει τίτλο «ο Ματίας Αλμέιδα είναι το ιδανικό όνομα για την Κορίνθιανς») αναφέρει ανάμεσα σε άλλα:

«Ο Ματίας Αλμέιδα έχτισε μία επιτυχημένη πορεία ξεκινώντας από τη Ρίβερ Πλέιτ, όπου όχι μόνο οδήγησε την ομάδα πίσω στην ελίτ μετά από μια περίοδο στη δεύτερη κατηγορία, αλλά ξεκίνησε επίσης τη νικηφόρα νοοτροπία της ομάδας που θα έφτανε στο απόγειό της με τον Μαρσέλο Γκαγιάρδο.

Η ικανότητά του να μεταμορφώνει ομάδες ήταν εμφανής και στην Μπάνφιλντ με έναν ακόμη θρίαμβο στη Serie B της Αργεντινής, δείχνοντας ευελιξία και επιτυχία σε διαφορετικά σενάρια.

Ίσως το αποκορύφωμα της καριέρας του, να ήταν η Τσίβας στο Μεξικό, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 20 χρόνια, εδραιώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους πιο σεβαστούς προπονητές στην ήπειρο».

Όσον αφορά στην εν Ελλάδι παρουσία του Αλμέιδα, αναφέρεται ότι «ηγείται της ΑΕΚ και την προηγούμενη σεζόν κατέκτησε τον τίτλο, ξεπερνώντας την τετραετή κυριαρχία του Ολυμπιακού και τον ΠΑΟΚ».

Και το δημοσίευμα κλείνει ως εξής: «Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία του στην ανοικοδόμηση τον καθιστά την ιδανική επιλογή για να αναζωογονήσει την απόδοση της Κορίνθιανς, φέρνοντας μαζί του ένα εντυπωσιακό ιστορικό επιτυχίας. Το επιθετικό του στυλ παιχνιδιού και η νοοτροπία του νικητή μπορούν να οδηγήσουν την Κορίνθιανς σε σπουδαία πράγματα».

