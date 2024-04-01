Μετά τις δύο σερί ήττες από τους Μάβερικς, οι Κινγκς επέστρεψαν στις επιτυχίες συντρίβοντας με 127-106 τους Τζαζ στο Σακραμέντο και με 43-31 ισοβαθμούν με 43-31 στην έβδομη θέση της δυτικής περιφέρειας στο ΝΒΑ.



Ο Σάσα Βεζένκοφ επέστρεψε σε αγώνα των «βασιλιάδων» για πρώτη φορά μετά τις 10 Φεβρουαρίου έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του κι εκμεταλλευόμενος την απουσία του Μαλίκ Μονκ. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού μπήκε στο ματς στα μισά της τρίτης περιόδου, με το παιχνίδι στο +21 και συνολικά σε 10 λεπτά είχε 5 πόντους με 1/2 δίποντα και 1/1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος και 2 φάουλ.



Ο Κίγκαν Μάρεϊ είχε 25 πόντους, ενώ οι ΝτιΆαρον Φοξ και Χάρισον Μπαρνς ακολούθησαν με 24 για τους Κινγκς, με τον Ντομάντας Σαμπόνις να κάνει το 57ο σερί νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Κόλιν Σέξτον και ο Μπράις Σένσαμπο είχαν από 22 πόντους για τους Τζαζ.



Δωδεκάλεπτα: 27-23, 56-52, 95-77, 127-106

