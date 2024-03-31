Από μηχανής… Ελίασον, τελείωσε τον Ολυμπιακό στο 91' και απογείωσε την ΑΕΚ

Πέταξε τον Ολυμπιακό από τη μάχη του τίτλου και φούλαρε για το back to back η ΑΕΚ!

Η ψυχωμένη «Ένωση» επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακό στην OPAP Arena για τη 2η αγωνιστική των playoffs, σε ένα παιχνίδι που οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν περισσότερες ευκαιρίες έναντι των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι όμως με γκολ του Νίκλας Ελίασον στο 90+1' του ντέρμπι πήραν τη νίκη και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας. Μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι ο Γιώργος Αθανασιάδης, που επέστρεψε στην ενδεκάδα εξαιτίας του τραυματισμού του Στάνκοβιτς και κατέβασε ρολά, πραγματοποιώντας τρομερές αποκρούσεις.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα είναι στους 65 πόντους, στο +2 από τον ΠΑΟΚ (63β.), ενώ αύξησε τη διαφορά στο +6 από τον Παναθηναϊκό και στο +8 από τους Πειραιώτες.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με τη γνωστή διάταξη 4-4-1-1 παρέταξε την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος είδε τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς να μένει εκτός λόγω ενοχλήσεων στην προπόνηση του Σαββάτου, με τη θέση του στο βασικό σχήμα να παίρνει ο Γιώργος Αθανασιάδης. Στο κέντρο της άμυνας οι Βίντα και Μουκουντί, με τον Ρότα στα δεξιά και τον Χατζισαφί στα αριστερά. Στον άξονα οι Σιμάνσκι και Γιόνσον, με τον Άμραμπατ στο δεξί φτερό και στο αριστερό τον Γκατσίνοβιτς. Σε ρόλο περιφερειακού ο Πινέδα και θέση βασικού στην κορυφή της επίθεσης πήρε ο Λιβάι Γκαρσία.

Στην πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε σχηματισμό 4-3-3 για τον Ολυμπιακό. Ο Τζολάκης στην εστία, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα. Στα χαφ οι Έσε και Τσικίνιο, με τον Φορτούνη λίγο πιο μπροστά τους. Στην δεξιά πλευρά της επίθεσης ο Μασούρας, στην αριστερή ο Ποντένσε και στην κορυφή ο Ελ Κααμπί.

Το ματς:

Με τη γνωστή της ένταση και με διάθεση να πιέσει ψηλά μπήκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι, χωρίς όμως να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία, την οποία από την άλλη βρήκε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» στο 9’ βγήκαν γρήγορα και επιτυχημένα μπροστά, ο Ποντένσε έβγαλε ωραία σέντρα, με τον Μασούρα να κάνει ανενόχλητος την κεφαλιά, αλλά ο Αθανασιάδης του είπε «όχι», ενώ το ριμπάουντ του Έλληνα μεσοεπιθετικού κατέληξε άουτ.

Οι δυνατές μονομαχίες είχαν την… τιμητικής τους, ιδίως, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Ροντινέι στο 16’ να κάνει λάθος, ο Γκαρσία έφυγε στο κενό χώρο, αλλά ο Ρέτσος τον σταμάτησε λίγο πριν μπει στην περιοχή. Στο 22’ ο Βίντα κέρδισε καθοριστική μονομαχία μέσα στην περιοχή από τον Ελ Κααμπί, ενώ στο 26’ οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τους μεγάλη ευκαιρία: οι Ρότα και Άμραμπατ έβαλαν στη μέση τον Ορτέγκα από τα δεξιά, ο Μαροκινός έκανε το γύρισμα, αλλά ο Έσε έκοψε τον Πινέδα, η μπάλα στρώθηκε στον Γκατσίνοβιτς, όμως, το τελείωμά του έφυγε άουτ.

Η ΑΕΚ κρατούσε την μπάλα, αλλά ο Ολυμπιακός είχε κλείσει άριστα τις γραμμές του, ενώ στο 34’ ο Πινέδα έκανε το σουτ από το γύρισμα του Ρότα, με τον Ροντινέι να διώχνει λίγο πριν τη γραμμή. Οι Ποντένσε και Τσικίνιο είδε την κίτρινη κάρτα στο 38’ και 41’ αντίστοιχα, ενώ στο ενδιάμεσο (40’) οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με την κεφαλιά του Ρέτσου από το κόρνερ του Φορτούνη, αλλά ο Πινέδα βρήκε την μπάλα, που πέρασε κόρνερ.

Ο ρυθμός του αγώνα έδειχνε πως το πρώτο μέρος θα ολοκληρωνόταν χωρίς άλλη στιγμή, όμως, η «Ένωση» έκανε ατομικά λάθη στις καθυστερήσεις, τα οποία όμως δεν τα πλήρωσε. Αρχικά, στο 45+1’ ο Αθανασιάδης έβγαλε το σουτ του Έσε από τα όρια της περιοχής, με τον Ελ Κααμπί να μην μπορεί να μπει στη φάση, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ρότα έκανε λάθος, ο Ποντένσε βγήκε στην κόντρα, μοιράζοντας στον Ελ Κααμπί, ο οποίος είδε τον Αθανασιάδη να κάνει μεγάλη επέμβαση και κάπως έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο σκορ.

Πολύ άστοχο το σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 47’ από γύρισμα του Άμραμπατ, ενώ στο 55’ ο Ολυμπιακός βγήκε στην κόντρα, ο Μασούρας έκανε το διαγώνιο σουτ από πλάγια θέση, με τον Αθανασιάδη να απομακρύνει. Στο 61’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τις πρώτες κινήσεις από τον πάγκο, περνώντας τους Ναβάρο και Ζέλσον Μάρτινς στις θέσεις των Ελ Κααμπί και Μασούρα αντίστοιχα.

Στο 62’ η ΑΕΚ σκόραρε με τον Άμραμπατ από ενέργεια του Λιβάι, το γκολ όμως ακυρώθηκε αφού στην αρχή της φάσης ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο ήταν οφσάιντ. Στο 64’ ο Λιβάι έφυγε γρήγορα στην επίθεση από μπαλιά του Άμραμπατ, αλλά ο Τζολάκης βγήκε και μπλόκαρε. Ένα λεπτό αργότερα (65’) οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τη δική τους στιγμή, με τον Τσικίνιο να κάνει ωραία μπαλιά στην περιοχή, αλλά ο Ζέλσον από εξαιρετική θέση δεν έκανε καλά την κεφαλιά και αστόχησε.

Ο Τσούμπερ στο 78' έχασε απίθανη φάση από στατική φάση, όμως, ήταν από θέση οφσάιντ και το γκολ του θα ακυρωνόταν αν ευστοχούσε. Ο Ολυμπιακός «απάντησε» με το σουτ του Ζέλσον, αλλά ο Αθανασιάδης τον σταμάτησε, ενώ στο 82' οι Πειραιώτες έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία: ο Τσικίνιο από κοντά αστόχησε, αφού ο Αθανασιάδης έκανε νέα μεγάλη επέμβαση, με τον Γιόβετιτς να αστοχεί στο ριμπάουντ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν νέα μεγάλη στιγμή στο 88' με πλασέ του Γιόβετιτς, που πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι. Έτσι, το ποδόσφαιρο τιμώρησε την αναποτελεσματικότητα, αφού στο 90+1' ο Μάνταλος είδε υπέροχα τον Ελίασον, που πλάσαρε ιδανικά και έβαλε φωτιά στην OPAP Arena, δίνοντας τη μεγάλη νίκη στην ΑΕΚ με 1-0!

MVP: Μπορεί ο Νίκλας Ελίασον να πέτυχε το γκολ της νίκης για την ΑΕΚ, αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης -που επέστρεψε στην ενδεκάδα εξαιτίας του τραυματισμού του Στάνκοβιτς- έκανε συγκλονιστική εμφάνιση, με τρομερές αποκρούσεις, που κράτησαν όρθια την «Ένωση».

Η σφυρίχτρα: «Φώναξε» η Ένωση για τη φάση του 15’ στη μονομαχία του Ρέτσου στον Γκαρσία εκτός περιοχής, αλλά φαίνεται να μην υπάρχει. Ωστόσο, ο Σλοβένος Γιουγκ έκανε πολλά λάθη εκατέρωθεν, έχασε φάσεις, όμως, η διαιτησία δεν επηρέασε σε κανένα βαθμό το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Χατζισαφί, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα (77' Πόνσε), Σιμάνσκι (70' Μάνταλος), Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς (70' Τσούμπερ), Άμραμπατ (70' Ελίασον), Πινέδα, Λιβάι Γκαρσία (86' Λιούμπισιτς).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Τσικίνιο (93' Ελ Αραμπί), Φορτούνης (78' Γιόβετιτς), Ποντένσε, Μασούρας (60' Ζέλσον Μάρτινς), Ελ Καμπί (60' Ναβάρο).

