Πλήγωσε ξανά τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ανέβηκε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ

«Πισωγύρισμα» του Παναθηναϊκού και σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ, μετά το αποψινό 2-3 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλονικείς αποδείχτηκαν πιο αποτελεσματικοί καθώς προηγήθηκαν δις, με τον Ντεσπόντοφ στο 2’ και τον Τόμας στο 39’, ενώ έφτασαν και σε τρίτο τέρμα με το πέναλτι του Σβαμπ στο 89ο λεπτό και την αποβολή του Παλάσιος με απευθείας κόκκινη κάρτα, επιβεβαιώνοντας ότι… έχουν τον τρόπο τους μέσα στη Λεωφόρο.

Με το «τριφύλλι» να παρουσιάζει αρκετά «θέματα» στην αμυντική του λειτουργία, δεχόμενο δύο γκολ… καρμπόν από δεξιά, έχοντας τον Μπερνάρ να παλεύει μόνος του, πετυχαίνοντας δύο τέρματα στο 29’ και στο 93’, ενώ ο Ιωαννίδης είχε δοκάρι με το σκορ στο 1-2, στο 52ο λεπτό.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε τρίτος, με 59 βαθμούς και υποδέχεται την ΑΕΚ την προσεχή Τετάρτη (03/04), ενώ ο ΠΑΟΚ που ανέβηκε στους 63 πόντους και στην πρώτη θέση φιλοξενεί την Λαμία, την ίδια ημέρα.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-4-2 τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Γεντβάι, Αράο και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Τσέριν ήταν ο αμυντικός μέσος, έχοντας μπροστά του τους Κώτσιρα δεξιά, Μπερνάρ αριστερά και Μπακασέτα στον άξονα, με τους Ιωαννίδη-Σπόραρ να παίζουν δίδυμο στην επίθεση.

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-2-3-1 και τον Κοτάρσκι κάτω από τα γκολπόστ. Ενώ Ότο, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης και Σονάρες συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Μεϊτέ και Σβαμπ ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Ντεσπόντοφ-Τάισον στα άκρα, τον Μουργκ σε ελεύθερο ρόλο και τον Τόμας στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Με… γκολ από τα αποδυτήρια ξεκίνησε το ντέρμπι, καθώς ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε μόλις στο 2’, χάρη και στην αδράνεια του αντιπάλου του. Όταν ο Τόμας πήρε τις κόντρες από αριστερά, ο Τάισον έγινε κάτοχος της μπάλας, γύρισε στον αμαρκάριστο Ντεσπόντοφ και εκείνος με πλασέ έξω από την μικρή περιοχή, έκανε το 0-1!

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να συνέλθει από την… ψυχρολουσία, πίεσε ψηλά και έφτασε κοντά στην ισοφάριση πέντε λεπτά μετά. Καθώς ο Ιωαννίδης έκλεψε τη μπάλα, πάσαρε στον επερχόμενο Τσέριν που την γύρισε στην περιοχή στον Σπόραρ, αλλά το συρτό σουτ του πέρασε λίγο δίπλα από το δεξιό δοκάρι του Κοτάρσκι...

Συνεχίζοντας να κλέβει μπάλες και να έχει πάνω χέρι, το «τριφύλλι» κατέγραψε μια ακόμα καλή στιγμή στο 11’, με τον Μπερνάρ να πατάει περιοχή, να μην σουτάρει και τον Ότο να τον κόβει, αλλά τη μπάλα να φτάνει στον Μλαντένοβιτς, που σούταρε όμως δυνατά και άστοχα.

Αφού απορρόφησε την πίεση, ο «δικέφαλος του Βορρά» έφτασε δύο φορές κοντά και σε ένα δεύτερο τέρμα. Αρχικά στο 17’, με το λάθος του Αράο και το κλέψιμο του Ντεσπόντοφ ο οποίος γέμισε στο πρώτο δοκάρι, με τον Τόμας να πλασάρει άμεσα και τον Ντραγκόφσκι να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό από την εκτέλεση του κόρνερ του Ντεσπόντοφ από δεξιά στο πρώτο δοκάρι, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά αλλά ο Ντραγκόφσκι έδιωξε εκ νέου σε κόρνερ!

Ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός, αλλά το διάστημα που ακολούθησε δεν είχε ευκαιρίες για γκολ, με τον Παναθηναϊκό να έχει την πρωτοβουλία αλλά όχι καλές ενέργειες στο επιθετικό τρίτο και τον ΠΑΟΚ να παίζει γρήγορα αλλά και… επιπόλαια, βλέποντας τον αντίπαλό του «ανοιχτό».

Τελικά, οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ ισοφάρισης, λίγο πριν το ημίωρο, καθώς από ωραία σέντρα του Κώτσιρα από δεξιά, ο Ότο δεν έδιωξε σωστά και ο Μπερνάρ με απευθείας σουτ πέτυχε το 1-1!

Μάλιστα, είχε μια ακόμα καλή στιγμή στο 31ο λεπτό, με τον Μπερνάρ να φεύγει ταχύτατα στην κόντρα, τον Κεντζιόρα να τον σταματάει με φάουλ στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά την εκτέλεση του Ιωαννίδη να κοντράρει στο τείχος…

Ωστόσο, η… χαρά τους δεν κράτησε πολύ. Μόνο οκτώ λεπτά για την ακρίβεια, αφού χάρη στην γρήγορη ανάπτυξη από αριστερά και το γύρισμα του Μουργκ στο δεύτερο δοκάρι ο Τόμας με προβολή πέτυχε το 1-2 για τους «ασπρόμαυρους».

Με τον τραυματισμό του Σπόραρ και την αναγκαστική αποχώρησή του από το γήπεδο με φορείο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου να είναι η μοναδική αξιοσημείωτη στιγμή μέχρι το σφύριγμα για την ανάπαυλα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Τερίμ να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στο πιο ορθολογικό 4-2-3-1, με την τριπλή αλλαγή των Χουάνκαρ, Ρούμπεν και Παλάσιος.

Ωστόσο, ήταν ο ΠΑΟΚ εκείνος που απείλησε πρώτος, στο 49’ σε μια ακόμα αντεπίθεση, καθώς ο Ντεσπόντοφ έβγαλε ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Τόμας που πλάσαρε στην κίνηση αλλά ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε σε κόρνερ.

Οι «πράσινοι» απάντησαν τρία λεπτά μετά, με τον Χουάνκαρ να πατάει περιοχή, να κάνει το γύρισμα στον Ιωαννίδη που σούταρε με την μια αλλά η μπάλα… έξυσε το αριστερό δοκάρι και πέρασε άουτ!

Ενώ είδαν την… πονηρή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, στο 57’, να περνάει κάτω από το τείχος και να αναγκάζει τον Κοτάρσκι να διώξει με υπερένταση, πέφτοντας στην αριστερή γωνία του.

Ο Λουτσέσκου προέβη σε διπλή αλλαγή, προσώπων, όχι «λογικής», με την είσοδο των Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, βλέποντας τον αντίπαλο του να έχει τον έλεγχο, αλλά χωρίς την ομάδα του να απειλείται ιδιαίτερα.

Όλα αυτά, μέχρι το 68ο λεπτό και την διπλή, μεγάλη, χαμένη ευκαιρία από πλευράς Παναθηναϊκού... Όταν ο Γεντβάι αρχικά έκανε την καρφωτή κεφαλιά αλλά ο Κοτάρσκι απέκρουσε ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Κροάτης στόπερ σούταρε ξανά, με τον Κουλιεράκη αυτή την φορά να κάνει ένα σωτήριο τάκλιν και να σώζει το 2-2!

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία, ο Τερίμ έριξε στο παιχνίδι και τον Γερεμέγεφ, παίζοντας από το 79’ με δύο επιθετικούς και σύστημα 3-5-2, αλλά… έπεσε και πάνω στον Κοτάρσκι. Με τον Κροάτη γκολκίπερ να αποκρούει τόσο την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ, όσο και το δυνατό σουτ του Μπακασέτα, στο 81’ και στο 83’ αντίστοιχα…

Και σαν να μην έφτανε αυτό, έξι λεπτά μετά, ο Παλάσιος έκανε χέρι πάνω στη γραμμή του τέρματος, μετά από σουτ του Σαμάτα, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, ενώ ο Σβαμπ ευστόχησε στο πέναλτι, «γράφοντας» το 1-3 για την ομάδα του!

Για να έρθει το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Μπερνάρ, από την κάθετη του Μπακασέτα για τον Γερεμέγεφ και την ασίστ του στον Βραζιλιάνο μέσο ο οποίος με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 2-3…

MVP: Πήρε τον ΠΑΟΚ από το… χέρι ο Μπράντον Τόμας και τον οδήγησε στη νίκη! Ο Ισπανός σέντερ φορ είχε συμμετοχή στο πρώτο γκολ της ομάδας του, ενώ επιπρόσθετα πέτυχε το δεύτερο. Παράλληλα, έδωσε πολλές μάχες με τα αντίπαλα στόπερ μέχρι να αντικατασταθεί και επιβεβαίωσε την καλή παράδοση που έχει φτιάξει με τον Παναθηναϊκό.

Η «σφυρίχτρα»: Καλή η διαιτησία του Δανού Ρέντερ, σε γενικές γραμμές. Δεν έδειξε ανοχή στις καθυστερήσεις του Κοτάρσκι αν και θα έπρεπε να τον κιτρινίσει από νωρίς, δεν «μάσησε» από το θέατρο του Ντεσπόντοφ, ενώ ήταν κοντά στις φάσεις, σφυρίζοντας όταν έπρεπε. Εξαιρέσεις, ένα φάουλ που έδωσε εναντίον του Αράο και ένα που... δεν έδωσε υπέρ του Ιωαννίδη, το οποίο έγινε μπροστά του στα τελευταία λεπτά. Σωστό το πέναλτι και η αποβολή του Παλάσιος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης (46' Ρούμπεν), Γεντβάι, Αράο, Μλαντένοβιτς (46' Xoυάνκαρ), Κώτσιρας, Τσέριν (79' Γερεμέγεφ), Μπακασέτας, Μπερνάρ, Ιωαννίδης, Σπόραρ (46' Παλάσιος).

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Βέρμπιτς, Ακαϊντίν.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου) : Κοτάρσκι, Ότο (77' Βιεϊρίνια), Κεντζιόρα (46' Νάσμπεργκ), Κουλιεράκης, Σοάρες, Μεϊτέ, Σβαμπ, Ντεσπόντοφ (61' Α. Ζίβκοβιτς), Μουργκ (61' Κωνσταντέλιας), Τάισον, Τόμας (72' Σαμάτα).

Έμειναν στον πάγκο: Ζίβκοβιτς, Τσιγγάρας, Οζντόεφ, Μάρκους Αντόνιο.

Διαιτητής: Μίκελ Ρέντερ (Δανία).

Βοηθοί: Γιουρντακούλ Ντενίζ, Γιάκουμπ Μάστροπ (Δανία).

4ος διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).

VAR: Γιόνας Χάνσεν (Δανία).

AVAR: Βασίλης Νικολακάκης (Λασιθίου).

