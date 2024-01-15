Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν που ισοδυναμεί με πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, πανηγύρισε το βράδυ του Σαββάτου η Εθνική Πόλο γυναικών.



Η ομάδα της Αλεξίας Καμμένου επικράτησε 7-6 της Ιταλίας στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, με το εξαιρετικό γκολ της Νικόλ Ελευθεριάδου. Η 25χρονη παίκτρια του Ολυμπιακού, με ένα συγκλονιστικό ποστ στο Instagram, αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη επιτυχία της Εθνικής, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν και τις προσπάθειες που κατέβαλε όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας ότι ένα μεγάλο όνειρο πραγματοποιήθηκε.



Αναλυτικά όσα έγραψε στο Instagram η Νικόλ Ελευθεριάδου:



«Όλα εκείνα τα πρωινά που οδηγούσες ενώ ήταν ακόμη σκοτάδι, όλες εκείνες τις νύχτες που οι πόνοι στο σώμα σου είχαν κάνει τον ύπνο δύσκολο, όλες τις φορές που ένιωθες ότι δεν θες να δουλέψεις, που ένιωθες εξαντλημένη, που δεν ήθελες να πιέσεις τον εαυτό σου αλλά το έκανες πάση θυσία.



Πολλές φορές αναρωτιόμουν αν όλη αυτή η προσπάθεια, η επιμονή και η υπομονή θα σταθούν στο πλευρό μου την κρίσιμη στιγμή..



Χρόνο με τον χρόνο ,ο φόβος της αποτυχίας ένιωθα ότι μου στερούσε το δικαίωμα να ονειρεύομαι..και ήταν άδικο. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει από το να ονειρεύεσαι, γιατί αν δεν ονειρεύεσαι, δεν ζεις! Από εκεί πηγάζει η εσωτερική μας δύναμη!



Ξημέρωσε λοιπόν η μέρα όπου οι κόποι χρόνων επιτέλους ανταμείβονται, γελάμε σε μέρη που έχουμε κλάψει, αγκαλιαζόμαστε σφιχτά και μπορούμε πλέον να πούμε ότι τα καταφέραμε!



Όλοι μαζί!

