Παναθηναϊκός: Οριστικά νοκ άουτ ο Ιωαννίδης, με Σπόραρ στο Φάληρο

Μεγάλο πλήγμα στον Παναθηναϊκό ο οποίος θα αναγκαστεί να κατέβει στη ρεβάνς του 1-1 με τον Ολυμπιακό για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Novibet δίχως τον Φώτη Ιωαννίδη, όπως ανέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Tάσος Νικολογιάννης.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έχει υποστεί έναν μυϊκό τραυματισμό, από το χθεσινό ντέρμπι με την ΑΕΚ, θα υποβληθεί σήμερα σε μαγνητική τομογραφία, αλλά η εκτίμηση που υπάρχει στο «τριφύλλι» είναι πως δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Φατίχ Τερίμ πριν από το ματς με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα...

Το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και ο βαθμός της θλάσης του Ιωαννίδη, ως εκ τούτου και το πότε ακριβώς θα επιστρέψει στη δράση, αναμένεται να γίνουν γνωστά μετά τις αποψινές εξετάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, δε, με δεδομένο ότι είναι τραυματίας και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, γίνεται σαφές ότι ο Τούρκος τεχνικός θα έχει μόνο τον Άντραζ Σπόραρ στη θέση του σέντερ φορ για να διεκδικήσει την πρόκριση κόντρα στους «ερυθρόλευκους», μεθαύριο στο Φάληρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.