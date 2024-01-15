 «Ο Εμπαπέ πήρε την οριστική απόφαση να αποχωρήσει από την Παρί»

Δεν συνεχίζει στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Κιλιάν Εμπαπέ!



Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα και τον δημοσιογράφο Αμπντελά Μπουλμά, ο Γάλλος σταρ στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από τους Παριζιάνους και πλέον είναι οριστική η απόφασή του.

Ακόμα τίποτα δεν έχει προχωρήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Εμπαπέ δεν έχει ανακοινώσει κάτι, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα φοράει πια τη φανέλα της Παρί.



Κάπως έτσι, πρέπει στον γαλλικό σύλλογο να στραφούν στον αντικαταστάτη του, κάτι το οποίο βέβαια δεν θα είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αφού ο Γάλλος φαίνεται να μην αλλάζει τη γνώμη του και είναι ένας σημαντικότατος παίκτης τα τελευταία χρόνια για την Παρί.

🚨 KYLIAN MBAPPE NE POURSUIVRA PAS AVEC LE PSG À L'ISSUE DE LA SAISON !



Le français n'a pas encore communiqué sa décision officiellement et rien n'est encore signé avec le Real mais son avenir s'inscrit loin de Paris.



Le PSG gère le dossier avec sérénité et a envisagé une vie… pic.twitter.com/8SHU8ayQRb — Actu Foot (@ActuFoot_) January 15, 2024

