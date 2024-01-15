Λογαριασμός
 «Ο Εμπαπέ πήρε την οριστική απόφαση να αποχωρήσει από την Παρί»

Το σίριαλ του Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζεται, με τα τελευταία δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ο Γάλλος σταρ αποχωρεί στο τέλος της σεζόν από την Παρί Σεν Ζερμέν  

Εμπαπέ

Δεν συνεχίζει στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Κιλιάν Εμπαπέ!

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα και τον δημοσιογράφο Αμπντελά Μπουλμά, ο Γάλλος σταρ στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από τους Παριζιάνους και πλέον είναι οριστική η απόφασή του.

Ακόμα τίποτα δεν έχει προχωρήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Εμπαπέ δεν έχει ανακοινώσει κάτι, ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα φοράει πια τη φανέλα της Παρί.

Κάπως έτσι, πρέπει στον γαλλικό σύλλογο να στραφούν στον αντικαταστάτη του, κάτι το οποίο βέβαια δεν θα είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, αφού ο Γάλλος φαίνεται να μην αλλάζει τη γνώμη του και είναι ένας σημαντικότατος παίκτης τα τελευταία χρόνια για την Παρί.

Παρί Σεν Ζερμέν
