Επέστρεψαν στην Ελλάδα και αποθεώθηκαν οι χάλκινες πρωταθλήτριες της εθνικής πόλο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η χάλκινη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εθνική γυναικών επέστρεψε στην Ελλάδα και γνώρισε αποθεωτική υποδοχή, εν μέσω έντονης συγκίνησης

Επέστρεψε η εθνική πόλο γυναικών και αποθεώθηκε

Οι μοναδικές στιγμές που βιώνουν τα κορίτσια της Εθνικής πόλο γυναικών συνεχίζονται. Η «γαλανόλευκη» επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και της εξασφάλισης μιας θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Το κλίμα στο «Ελ. Βενιζέλος» ήταν κάτι παραπάνω από πανηγυρικό, αφού αρκετός κόσμος ήταν εκεί για να υποδεχτεί τις θριαμβεύτριες.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

πολο

πολο

πολο

πολο

πολο

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εθνική Πόλο γυναίκες
