Οι μοναδικές στιγμές που βιώνουν τα κορίτσια της Εθνικής πόλο γυναικών συνεχίζονται. Η «γαλανόλευκη» επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου και της εξασφάλισης μιας θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.



Το κλίμα στο «Ελ. Βενιζέλος» ήταν κάτι παραπάνω από πανηγυρικό, αφού αρκετός κόσμος ήταν εκεί για να υποδεχτεί τις θριαμβεύτριες.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

