Ερυθρόλευκο ΕΠΟΣ στην Πόλη με σούπερμαν Τζολάκη!

Θρυλικό έπος στην Κωνσταντινούπολη! Ο Ολυμπιακός δεν μάσησε από το γρήγορο προβάδισμα της Φενέρ με τον Καχβετσί, άντεξε σε ένα τρομερό δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι και έγραψε ιστορία μέσα στο «Σουκρού Σαράτσογλου».

Με ήρωα και… σούπερμαν τον εκπληκτικό Τζολάκη που έπιασε τρία πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα, οι κομάντος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκλεισαν το… σπίτι της Φενέρμπαχτσε και έγραψαν ιστορία, περνώντας για πρώτη φορά στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Στους «4» του Europa Conference League πλέον οι Πειραιώτες, τους περιμένει η Άστον Βίλα για τιτανομαχία και το όνειρο είναι ένα βήμα πιο κοντά για την αρμάδα του Βάσκου στρατηγού!

Δοκάρι στην παράταση για τους «ερυθρόλευκους» με τον Ιμπόρα, μεγάλη χαμένη φάση στο 80’ με τον Μασούρα, αλλά τίποτα δεν ήταν αρκετό για να λυγίσει τους ήρωες από τον Πειραιά!

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 κατέβασε τη Φενέρμπαχτσε ο Ισμαΐλ Καρτάλ, επιλέγοντας την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα που είχε στη διάθεσή του. Ο Λιβάκοβιτς κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα οι Οσάγι-Σάμουελ, Τζικού, Μπεκάο, Καντίογλου. Τριάδα στον άξονα οι Γιουκσέκ, Φρεντ, Σιμάνσκι, με τους Καχβετσί, Τάντιτς στα εξτρέμ και τον Τζέκο σε ρόλο στράικερ.

Με 4-2-3-1 και φουλ επιθετικό σχήμα παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Τζολάκης στην εστία και οι Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο, Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Έσε και Τσικίνιο το δίδυμο στον άξονα, με τον Γιόβετιτς σε ρόλο δεκαριού, τους Ποντένσε-Φορτούνη στα φτερά και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

MVP: Ο Τζολάκης, δίχως άλλη κουβέντα! Μόνο στο γκολ του Καχβετσί δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για το 1-0, αλλά σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα ήταν κέρβερος. Και φυσικά έκανε αδιανόητη εμφάνιση στα πέναλτι, βγάζοντας τρεις εκτελέσεις των παικτών της φενέρ για να στείλει τον Ολυμπιακό στους «4».

