Έγραψε ιστορία ο Καλάθης: Στην κορυφή των παικτών με τα περισσότερα κλεψίματα στην Ευρωλίγκα μαζί με τον Διαμαντίδη

Ο Νικ Καλάθης έκανε δύο κλεψίματα στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Μπασκόνια, πιάνοντας τον Διαμαντίδη στην κορυφή της λίστας των παικτών που έχουν τα περισσότερα στην ιστορία της Ευρωλίγκας

Ιστορική για τον Νικ Καλάθη η αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Μπασκόνια!

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, ο πολύπειρος γκαρντ έκανε δύο κλεψίματα και έφτασε τα 434 συνολικά κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην Ευρωλίγκα, πιάνοντας τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Δημήτρη Διαμαντίδη, στην κορυφή της λίστας των παικτών με τα περισσότερα κλεψίματα στην ιστορία της διοργάνωσης!

