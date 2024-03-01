Ιστορική για τον Νικ Καλάθη η αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Μπασκόνια!



Κατά τη διάρκεια του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, ο πολύπειρος γκαρντ έκανε δύο κλεψίματα και έφτασε τα 434 συνολικά κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην Ευρωλίγκα, πιάνοντας τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Δημήτρη Διαμαντίδη, στην κορυφή της λίστας των παικτών με τα περισσότερα κλεψίματα στην ιστορία της διοργάνωσης!

Oyuncumuz Nick Calathes, Baskonia karşısında çaldığı iki topla 434 top çalma istatistiğine ulaşıyor ve bu alanda EuroLeague'de tüm zamanların lideri ünvanını Dimitris Diamantidis ile paylaşıyor!



Congrats @Nick_Calathes15! 👏 pic.twitter.com/Gn0rBFrfB2 March 1, 2024

