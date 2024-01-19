Έφτασαν στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό οι Όρτα και Τσικίνιο

Έφτασαν στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού οι Αντρέ Όρτα και Τσικίνιο.

Οι δύο χαφ αφίχθησαν το απόγευμα της Παρασκευής (19/1) στο «Ελ. Βενιζέλος» με την ίδια πτήση από την Πορτογαλία, προκειμένου να περάσουν τις ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή τους στους Πειραιώτες.

Ο Τσικίνιο έρχεται ως ελεύθερος από την Μπενφίκα, με τους «αετούς» να διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης ώστε να συμφωνήσουν να παραχωρήσουν από τώρα τον Πορτογάλο χαφ, παρότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Ο Αντρέ Όρτα έρχεται ως δανεικός από την Μπράγκα, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να συμπεριλαμβάνει και ρήτρα αγοράς του το καλοκαίρι.

Ο πρώτος έχει πιο επιθετικογενή στοιχεία και παίζει ως οκταροδεκάρι, ο δεύτερος παίζει στο «8» αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αμυντικός μέσος.

