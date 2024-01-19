Ντραγκόφσκι: «Ήρθα για το πρωτάθλημα-Βασικός λόγος που επέλεξα Παναθηναϊκό ο Τερίμ»

Λιγομίλητος αλλά αποφασισμένος εμφανίστηκε ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι κατά την άφιξή του στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Πολωνός γκολκίπερ έφτασε από την Ιταλία δανεικός από την Σπέτσια και δεν δίστασε να βάλει ψηλά τον πήχη.



«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Δεν βλέπω την ώρα να μπω μέσα στην ομάδα. Ελπίζω να ολοκληρώσουμε γρήγορα τα διαδικαστικά για να ενταχθώ στις προπονήσεις», τόνισε.

Παράλληλα έκανε ειδική μνεία στον προπονητή του Παναθηναϊκού. «Ο Φατίχ Τερίμ είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο, πέρασε και από την Ιταλία και ήταν βασικός συντελεστής για να έρθω στον Παναθηναϊκό», πρόσθεσε.



Ο Ντραγκόφσκι δεν δίστασε να μιλήσει ξεκάθαρα για νταμπλ. «Μου έχουν ήδη πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο στόχο το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Οι στόχοι μας είναι σαφείς και ανυπομονώ να αρχίσω προπονήσεις με την ομάδα για να τη βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις».



Τέλος, αναφορικά με την πράσινη απόχρωση που επέλεξε στα ρούχα του είπε: «Προσπάθησα να επιλέξω και να φορέσω κάποια χρώματα σχετικά με την ομάδα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο κι ανυπομονώ να αγωνιστώ με τη φανέλα της ομάδας και να είμαστε όλοι μαζί».

