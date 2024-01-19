Το αναλυτικό πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Όπως αναμενόταν, αφού το καλεντάρι είναι ήδη αρκετά ζόρικο, η διοργάνωση συνεχίζεται χωρίς ανάσα, με τα πρώτα ματς της φάσης των «8» να ορίζονται για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν τη μεθεπόμενη!

Θυμίζουμε, ήδη έχει γίνει το πρώτο παιχνίδι στο ζευγάρι Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να βρίσκεται με το 1,5 πόδι στα ημιτελικά, αφού επικράτησε 4-0 στις Σέρρες. Τα άλλα τρία ζευγάρια ρίχνονται στη μάχη, λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη (23/01) και Τετάρτη (24/01).

Την Τρίτη θα γίνει το ΟΦΗ-Παναιτωλικός (18:00),

ενώ την Τετάρτη θα διεξαχθούν τα Άρης-Νίκη Βόλου (18:00) και Παναθηναϊκός-Ατρόμητος (21:00).

Όσο για τους επαναληπτικούς, ορίστηκαν, όπως προαναφέραμε, κατευθείαν για τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Την Τρίτη 30/01 στις 19:00 η Νίκη Βόλου θα υποδεχθεί τον Άρη στο Πανθεσσαλικό

και την Τετάρτη θα γίνουν τα Παναιτωλικός-ΟΦΗ (17:00), Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (19:00) και ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός (21:00)

Αναλυτικά το πρόγραμμα των προημιτελικών:

