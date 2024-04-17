Έπεσαν οι υπογραφές για τις χωματουργικές εργασίες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Απόφαση για την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων 2021-2025 των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών στο υπό κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στην περιοχή Βοτανικού- Ελαιώνα, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Η πράξη ένταξης αποτελεί συστατικό μέρος της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής παρέμβασης της «Διπλής Ανάπλασης», που αφορά στις περιοχές της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού-Ελαιώνα, με τη μεταφορά του γηπέδου του Παναθηναϊκού από την πρώτη στη δεύτερη.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.863.882 ευρώ και αφορά στο ποσό που χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο υπάγεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).

Πηγή: skai.gr

