Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έπεσαν οι υπογραφές για τις χωματουργικές εργασίες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Η πράξη ένταξης αποτελεί συστατικό μέρος της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής παρέμβασης της «Διπλής Ανάπλασης», που αφορά στις περιοχές της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού-Ελαιώνα, με τη μεταφορά του γηπέδου του Παναθηναϊκού από την πρώτη στη δεύτερη

γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού

Απόφαση για την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων 2021-2025 των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών στο υπό κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στην περιοχή Βοτανικού- Ελαιώνα, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Η πράξη ένταξης αποτελεί συστατικό μέρος της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής παρέμβασης της «Διπλής Ανάπλασης», που αφορά στις περιοχές της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού-Ελαιώνα, με τη μεταφορά του γηπέδου του Παναθηναϊκού από την πρώτη στη δεύτερη.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.863.882 ευρώ και αφορά στο ποσό που χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο υπάγεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βοτανικός γήπεδο Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark