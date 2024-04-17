Έπεσαν οι υπογραφές για τις χωματουργικές εργασίες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού

Απόφαση για την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων 2021-2025 των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών στο υπό κατασκευή γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού στην περιοχή Βοτανικού- Ελαιώνα, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης.
Η πράξη ένταξης αποτελεί συστατικό μέρος της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής παρέμβασης της «Διπλής Ανάπλασης», που αφορά στις περιοχές της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού-Ελαιώνα, με τη μεταφορά του γηπέδου του Παναθηναϊκού από την πρώτη στη δεύτερη.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.863.882 ευρώ και αφορά στο ποσό που χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο υπάγεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.