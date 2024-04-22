Δύο πολύ σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός ενόψει της έναρξης της σειράς των playoffs με την Μπαρτσελόνα την Τετάρτη στο «Παλάου Μπλαουγκράνα»,



Ο Τόμας Γουόκαπ αποχώρησε από τη σημερινή προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.

Η αποστολή των Πειραιωτών είναι προγραμματισμένο να πετάξει για τη Βαρκελώνη την Τρίτη το μεσημέρι. Οι δύο πολύτιμοι παίκτες αναμένεται να είναι σε αυτή, αλλά η ετοιμότητά τους για το πρώτο παιχνίδι θα διαπιστωθεί στις επόμενες προπονήσεις.To πρώτο ματς της σειράς θα γίνει την Τετάρτη (22:00) και το δεύτερο την Παρασκευή (22:00), προτού η σειρά μεταφερθεί στο ΣΕΦ.

