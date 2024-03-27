Την ανέγερση μνημείου για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αποφάσισε ομόφωνα σήμερα Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων μετά από εισήγηση του δημάρχου Χάρη Δούκα.

Όπως ανέφερε ο κ. Δούκας: «Ένα χρόνο και πλέον μετά την τραγωδία, ο δήμος Αθηναίων, με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν και στους οικείους τους, επιθυμεί να τιμήσει τη μνήμη τους και να ενώσει τη φωνή του με όλους αυτούς που διεκδικούν απόδοση δικαιοσύνης και ένα κράτος ασφαλές και δίκαιο [...] Δεσμευόμαστε λοιπόν, ότι θα δημιουργηθεί ένα μνημείο, που θα τιμά τη μνήμη των συνανθρώπων μας και θα διατηρεί άσβεστη την ανάγκη για αλήθεια, δικαιοσύνη και ασφάλεια».

Η επιλογή της τοποθεσίας, καθώς και το είδος του μνημείου, θα αποφασισθεί από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, σε συνεννόηση με τον σύλλογο των συγγενών των θυμάτων, με τον οποίο έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία συνάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σωματείο των εργαζομένων καθαριότητας του δήμου, ζήτησε να συμμετέχει οικονομικά στην ανέγερση του μνημείου, ως φόρο τιμής.

Όλες οι παρατάξεις συμφώνησαν, αν και υπήρξαν «διαξιφισμοί» νωρίτερα, όχι για την ανέγερση του μνημείου, αλλά για το ζήτημα που είχε προκύψει με το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων έξω από τη Βουλή, με τον Κώστα Μπακογιάννη να κάνει λόγο για μετατόπιση ευθυνών και για στοχοποίηση των εργαζομένων από τη δημοτική Αρχή, και τον κ. Δούκα να κάνει λόγο για «ύβρι» και «δηλητηριασμένα σχόλια» και να απαντά πως η δημοτική Αρχή στήριξε τους εργαζόμενους, αποκαλύπτοντας πως δεν έφταιγαν αυτοί, αλλά ο φρούραρχος της Βουλής.

Κατά το σημερινό δημοτικό συμβούλιο, ζήτημα προέκυψε και για μια συναυλία που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο με τη συμμετοχή του δήμου Αθηναίων και σε συνεργασία με την πρεσβεία του Ισραήλ. Το έθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση, προκάλεσε την αντίδραση των περισσοτέρων παρατάξεων, με τον δήμαρχο Αθηναίων να απαντά πως ήταν στο πρόγραμμα που είχε εγκρίνει από πέρυσι η προηγούμενη δημοτική Αρχή - και μάλιστα ομόφωνα - και πρόσθεσε: «Δεν μου ταιριάζει, δεν μου αρέσει, δεν ξέρω τι κυρώσεις υπάρχουν, αλλά θα δούμε αν μπορέσει να ακυρωθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.