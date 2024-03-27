Το δικό του μήνυμα μετά την ήττα από τη Γεωργία στα πέναλτι έστειλε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.



Ο γκολκίπερ της Εθνικής έδωσε σύνθημα ανασύνταξης μετά τον αποκλεισμό από το Euro, γράφοντας συγκεκριμένα στο twitter:



«Το θέλαμε πολύ. Απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι, αλλά συνεχίζουμε και εξελισσόμαστε για το επόμενο όλοι μαζί ενωμένοι.



Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υποστηρικτές μας. Ψηλά το κεφάλι, ΕΛΛΑΔΑ!!!».



Ταγκάροντας, δε, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έκλεισε τη σχετική ανάρτηση με τη χαρακτηριστική ατάκα του «Greek Freak»:



«It’ not a fairure, it’ s steps to success» (δεν είναι αποτυχία, είναι βήματα προς την επιτυχία).

Το θέλαμε πολύ. Απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι, αλλά συνεχίζουμε και εξελισσόμαστε για το επόμενο όλοι μαζί ενωμένοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υποστηρικτές μας. Ψηλά το κεφάλι, ΕΛΛΑΔΑ!!! 🇬🇷



“IT´S NOT A FAILURE. IT´S STEPS TO SUCCESS!”@Giannis_An34 #EthnikiOmada pic.twitter.com/PaU0glDyKF March 27, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.