«Ψηλά το κεφάλι, Ελλάδα»: Μήνυμα ανασύνταξης για την Εθνική από τον Βλαχοδήμο

Σύνθημα ανασύνταξης μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής από το Euro, επικαλούμενος μάλιστα και σχετική ατάκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έστειλε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος

Βλαχοδήμος

Το δικό του μήνυμα μετά την ήττα από τη Γεωργία στα πέναλτι έστειλε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος.

Ο γκολκίπερ της Εθνικής έδωσε σύνθημα ανασύνταξης μετά τον αποκλεισμό από το Euro, γράφοντας συγκεκριμένα στο twitter:

«Το θέλαμε πολύ. Απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι, αλλά συνεχίζουμε και εξελισσόμαστε για το επόμενο όλοι μαζί ενωμένοι.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υποστηρικτές μας. Ψηλά το κεφάλι, ΕΛΛΑΔΑ!!!».

Ταγκάροντας, δε, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έκλεισε τη σχετική ανάρτηση με τη χαρακτηριστική ατάκα του «Greek Freak»:

«It’ not a fairure, it’ s steps to success» (δεν είναι αποτυχία, είναι βήματα προς την επιτυχία).

Πηγή: sport-fm.gr

