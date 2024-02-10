Ως ανυπόστατες χαρακτηρίζει της φήμες περί πώλησης των μετοχών του συλλόγου ο ΠΑΣ Γιάννινα!

Η Ηπειρωτική ΠΑΕ, με ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί του Σαββάτου, διαψεύδει όλα τα σενάρια εκείνα που θέλουν την ομάδα να πωλείται και κάνει αναφορά για πρόθεση ορισμένων ΜΜΕ να αναστατώσουν τον σύλλογο σε μια πολύ δύσκολη αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά:

«Με αφορμή νέα δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας η ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 διαψεύδει κατηγορηματικά την ύπαρξη πρότασης ή συζητήσεων για την πώληση της ομάδας. Την ώρα που η ομάδα δίνει τον πιο κρίσιμο αγώνα της φετινής σεζόν -μέχρι τον επόμενο – παρατηρείται μια πρόθεση από ΜΜΕ να αναστατώσουν με διάφορες ανυπόστατες φήμες το εσωτερικό της ομάδας.

Στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 1966 δεν έχει φτάσει καμία πρόταση για την αγορά των μετοχών της. Όλα αυτά είναι αερολογίες κι εκ του πονηρού ειδικά αυτή την χρονική στιγμή. Ο στόχος μας είναι ένας και ξεκάθαρος, και δεν είναι άλλος από την σωτηρία της ομάδας και αυτό είναι το μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας μας, οι οποίοι καλό θα είναι να μην υιοθετούν αβασάνιστα κάθε πληροφορία ή φήμη που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Για την πόλη και το σήμα στην καρδιά!»

