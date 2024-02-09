Παγκόσμιο υγρού στίβου-Ντόχα 2024: «Να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στην τετράδα»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, στάθηκε στις δηλώσεις του μετά την καθοριστική νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Γαλλίας (13-12), που της χάρισε την πρόκρισή της στην 8άδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ντόχα, στην ψυχραιμία που επέδειξαν οι παίκτες του σε ένα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης, ενώ μίλησε για την πιθανούς επόμενους αντιπάλους της «γαλανόλευκης».

«Καταρχάς συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί ενώ ελέγχαμε το παιχνίδι στο πρωτο μισό του αγώνα, μετά ισοφαριστήκαμε σε ένα κρίσιμο σημείο. Δεν χάσαμε την ψυχραιμία μας, βρίσκαμε λύσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα. Περίμενα ένα παιχνίδι σαν το σημερινό, οι Γάλλοι έχουν πολύ ανταγωνιστική ομάδα, είναι έτοιμοι να κάνουν ζημία σε οποιαδήποτε ομάδα, δεν θέλαμε να είμαστε εμείς εκείνη», είπε αρχικά και συνέχισε: «Εστιάσαμε στο σημερινό παιχνίδι γιατί ήταν σαν νοκ-άουτ, γιατί μας δίνει την πρωτιά του ομίλου και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα έχουμε ένα παιχνίδι λιγότερο, θα μάθουμε τον αντίπαλό μας. Αυτόν είχαμε θέσει ως πρώτο στόχο μας και τώρα έχουμε τρεις μέρες να προετοιμάσουμε το επόμενο ματς, να βελτιώσουμε την εικόνα μας, γιατί πράγματι είχαμε κάποιες κακές στιγμές και στην άμυνα και στην επίθεση. Μπορώ να τα δικαιολογήσω όλα αυτά. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο δυνατό παιχνίδι. Εναντίον της Κίνας και της Βραζιλίας δεν μπορείς να μπεις σε αυτό τον δυνατό ρυθμό. Τα καταφέραμε, αυτό θέλαμε, αυτό πήραμε και συνεχίζουμε».

Για τα θετικά και τα αρνητικά της ομάδας στην αναμέτρηση είπε: «Πήγαμε πολύ καλά μέχρι τα δύο τελευταία γκολ που έβαλε ο Βαρνού, ένας χαρισματικός παίκτης, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν τώρα στο παγκόσμιο πόλο. Έβαλε δύο γκολ παλικαρίσια, προσωπικά γκολ. Καμιά φορά δεν μαρκάρεται. Μέχρι τότε τον είχαμε κλείσει πολύ καλά. Ένας καλός παίκτης δικαιούται και αυτός να έχει δυνατές στιγμές. Τις είχε στο τέλος, μας ισοφάρισαν και εκεί η πίεση ήρθε μαζί μας.

Στον παραπάνω (σ.σ. στα χρονικά διαστήματα με παραπάνω παίκτη) θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο ποσοστό. Ξεκινήσαμε με 0/3, η αρχή είναι πάντα σημαντική. Δεν ήμασταν καλοί στο ξεκίνημα σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, όμως, κάποια πράγματα που θέλαμε κυρίως στα ατομικά μαρκαρίσματα, τα βγάλαμε. Στο τέλος κοιτάς αυτό που παίρνεις. Ανάλογα και με τον αντίπαλο, στο επόμενο παιχνίδι θέλουμε να έχουμε έναν πιο υψηλό ρυθμό και μια καλύτερη ισορροπία σε άμυνα και επίθεση».

Τέλος, για τους πιθανούς επόμενους αντιπάλους της Εθνικής ομάδας: «Η Ιταλία ακόμα θέλει να πάρει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος που μπορεί να την κάνει πιο επικίνδυνη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Σε αυτό τον αγώνα, εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλοί, να είμαστε προσεκτικοί και να έχουμε καλές στιγμές, να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και στην άμυνα και στην επίθεση με οποιονδήποτε αντίπαλο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με καλές αξιώσεις την είσοδό μας στην τετράδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

