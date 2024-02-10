Παναθηναϊκός: Τι σημαίνει η νίκη κόντρα στην Φενερμπαχτσέ, το πρόγραμμα «φωτιά» μέχρι το τέλος

Πολλές ομάδες διεκδικούν μία θέση στην τετράδα την ώρα που η Ρεάλ δεν το… κουνάει από την πρώτη θέση. Παναθηναϊκός, Μονακό, Βίρτους, Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακός και Φενερμπαχτσέ είναι οι ομάδες στην… κούρσα για το πλεονέκτημα έδρας με τους Καταλανούς να έχουν μια διαφορά ασφαλείας 2 νικών.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πρώτες 6 ομάδες περνάνε κατευθείαν στα play offs της διοράνωσης ενώ οι θέσεις 7 – 10 μπαίνουν σε μία διαδικασία play in διεκδικώντας δύο εισιτήρια. Συνεπώς οι ομάδες που αναφέραμε νωρίτερα είναι 7 και αυτό σημαίνει ότι κάποια από αυτές δεν θα περάσει κατευθείαν στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην πήρε την ισοβαθμία από την Φενερμπαχτσέ, όμως την άφησε μία νίκη πίσω.

