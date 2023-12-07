Λογαριασμός
Ψηφίστηκε «Άνδρας της Χρονιάς» από το γερμανικό Playboy ο Ντένις Σρέντερ

Ο Ντένις Σρέντερ οδήγησε τη Γερμανία στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο και ανακηρύχθηκε «Άνδρας της Χρονιάς» από το Playboy της χώρας για το 2023

Με μία... ιδιαίτερη διάκριση ολοκλήρωση τη σπουδαία σεζόν του ο Ντένις Σρέντερ!

Ο Γερμανός NBAer, συγκεκριμένα, ανακηρύχθηκε «Άνδρας της Χρονιάς» από το Playboy της πατρίδας του, νικώντας πολιτικούς, ηθοποιούς και άλλους ανθρώπους του αθλητισμού, με ποσοστό 18% στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες!

Ο Σρέντερ διένυσε μια σπουδαία σεζόν, καθώς έφτασε ως παίκτης των Λέικερς μέχρι τους Τελικούς Περιφέρειας του NBA, ενώ οδήγησε τη Γερμανία στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο, ως MVP της διοργάνωσης!

Ο ίδιος, μάλιστα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το βραβείο αυτό, τονίζοντας: «Τι τιμή! Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το μοναδικό βραβείο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τους θαυμαστές και τους αναγνώστες του Playboy για την ενθάρρυνση και την επιλογή τους. Είναι προνόμιο για μένα να βρίσκομαι στην κορυφή μιας τόσο μεγάλης λίστας. Ως εκ τούτου, θα προσπαθήσω να εκπροσωπήσω τον τίτλο τιμητικά και να τον δικαιώσω».

Όσον αφορά τους επόμενους της ψηφοφορίας, δεύτερος τερμάτισε ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, ενώ τις τρίτες περισσότερες ψήφους έλαβε ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, Αντικαγκελάριος της χώρας.

