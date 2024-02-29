Νέα βαθμολογικά δεδομένα στο πρωτάθλημα -αλλά όχι και στην τύχη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό - δημιουργεί η απόφαση του CAS.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, η ετυμηγορία του ανώτατου αθλητικού δικαστηρίου είναι να διατηρηθεί ο μηδενισμός των Πειραιωτών στο ντέρμπι.

Κατά τις ίδιες πηγές ωστόσο,την επιπλέον ποινή που είχε επιβληθεί γιαεπιβεβαιωθούν λοιπόν οι σχετικές πληροφορίες, σφραγίζεται ότι οι «ερυθρόλευκοι»εξαιτίας της κροτίδας στον Χουάνκαρ, αλλάτον έναν πόντο, μειώνοντας τη διαφορά τους από την κορυφή

