Απόφαση CAS: Παραμένει ο μηδενισμός του Ολυμπιακού στο ντέρμπι, αλλά παίρνει πίσω τον έναν βαθμό

Διατήρηση του μηδενισμού (άρα και της νίκης του Παναθηναϊκού με 0-3), αλλά απαλοιφή της αφαίρεσης ενός πόντου από τον Ολυμπιακό είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM, η ετυμηγορία του CAS.

CAS

Νέα βαθμολογικά δεδομένα στο πρωτάθλημα -αλλά όχι και στην τύχη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό - δημιουργεί η απόφαση του CAS.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, η ετυμηγορία του ανώτατου αθλητικού δικαστηρίου είναι να διατηρηθεί ο μηδενισμός των Πειραιωτών στο ντέρμπι.



Κατά τις ίδιες πηγές ωστόσο, απαλείφει την επιπλέον ποινή που είχε επιβληθεί για αφαίρεση ενός βαθμού.

Εφόσον επιβεβαιωθούν λοιπόν οι σχετικές πληροφορίες, σφραγίζεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» χάνουν το ντέρμπι εξαιτίας της κροτίδας στον Χουάνκαρ, αλλά θα πάρουν πίσω τον έναν πόντο, μειώνοντας τη διαφορά τους από την κορυφή στο -4.
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
