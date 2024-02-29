Πογκμπά: Αποκλεισμός τεσσάρων ετών για την υπόθεση ντόπιγκ

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς στον Πολ Πογκμπά από την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Αποφάσισε να του επιβάλει αποκλεισμό τεσσάρων ετών καθώς είχε βρεθεί θετικός σε χρήση απαγορευμένης ουσίας, διαπιστώνοντας ότι τα επίπεδα της τεστοστερόνης του είναι αρκετά υψηλότερα από το κανονικά.

Ο έλεγχος αυτός είχε γίνει μετά το ματς της Γιουβέντους με την Ουντινέζε τον περασμένο Αύγουστο, με τον παίκτη να ζητά δεύτερη ανάλυση του δείγματος.

Ο Πογκμπά έχει συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2026…

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.