Πέταξαν μπογιές σε άγαλμα του Ντάνι Άλβες στη Βραζιλία

Την αποδοκιμασία τους στον παλαίμαχο Βραζιλιάνο μπακ, μετά την καταδίκη του για βιασμό, έδειξαν εκ νέου στη γενέτειρά του

Ντάνι Άλβες

Δεν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις εναντίον του Ντάνι Άλβες στη Βραζιλία.

Αφότου ο παλαίμαχος μπακ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκισης, γιγαντώθηκαν ακόμα περισσότερο οι αποδοκιμασίες στο πρόσωπό του.

Ενδεικτικό είναι λοιπόν ότι έγινε εκ νέου στόχος βανδαλισμού το άγαλμά του, που βρίσκεται στη γενέτειρά του, την πόλη Ζουαζέιρο.

Εκεί όπου άγνωστοι εξέφρασαν τα αισθήματά τους εναντίον του συμπατριώτη τους, λούζοντάς το με μπογιά.

