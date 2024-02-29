Πέταξαν μπογιές σε άγαλμα του Ντάνι Άλβες στη Βραζιλία

Δεν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις εναντίον του Ντάνι Άλβες στη Βραζιλία.

Αφότου ο παλαίμαχος μπακ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκισης, γιγαντώθηκαν ακόμα περισσότερο οι αποδοκιμασίες στο πρόσωπό του.

🇧🇷 The statue of Dani Alves in his hometown of Juazeiro has been vandalised again. pic.twitter.com/CIJV0N0dWm — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 29, 2024

Ενδεικτικό είναι λοιπόν ότι έγινε εκ νέου στόχος βανδαλισμού το άγαλμά του, που βρίσκεται στη γενέτειρά του, την πόλη Ζουαζέιρο.

Εκεί όπου άγνωστοι εξέφρασαν τα αισθήματά τους εναντίον του συμπατριώτη τους, λούζοντάς το με μπογιά.

Πηγή: skai.gr

