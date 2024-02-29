Χωρίς φιλοξενούμενους οπαδούς τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Φρένο έβαλε η Αστυνομία της Κροατίας στο ενδεχόμενο παρουσίας οπαδών του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ!

Οι φίλοι των «ασπρόμαυρων» δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν στο Ζάγκρεμπ, με την UEFA να κάνει δεκτό το αίτημα των κροατικών Αρχών, λόγω της προϊστορίας με την επίθεση στο λεωφορείο των επισήμων το 2010, αλλά και με τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι με τη δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη, από Κροάτες χούλιγκαν.

Παράλληλα, ούτε οι οπαδοί της Ντινάμο θα ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη για τη ρεβάνς του ζευγαριού και έτσι τα δύο ματς θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώθηκε επίσημα πως η UEFA έκανε δεκτό το αίτημα της Κροατικής Αστυνομίας για απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων στον αγώνα Ντιναμό Ζάγκρεμπ – ΠΑΟΚ, λόγω της προϊστορίας και την επίθεση στο λεωφορείο των επισήμων το 2010, αλλά και τα γεγονότα του καλοκαιριού και ό,τι επακολούθησε.

Ως εκ τούτου η UEFA αποφάσισε πως και οι δυο αγώνες της φάσης των 16 σε Ζάγκρεμπ και Θεσσαλονίκη, θα διεξαχθούν μόνο με φιλάθλους των γηπεδούχων», αναφέρει, χαρακτηριστικά, η ενημέρωση του «δικέφαλου του Βορρά».

