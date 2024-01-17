Αθανασίου: «Αυτοί είναι οι όροι της συμφωνίας με τον Μπακασέτα - Προς ολοκλήρωση και του Ούγκο»

Και Μπακασέτα και Ούγκο ο Παναθηναϊκός! Ο Νίκος Αθανασίου μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τις τελευταίες πληροφορίες από τα μεταγραφικά ζητήματα των πράσινων επισημαίνοντας ότι στο τριφύλλι έχουν τις υπογραφές με τον αρχηγό της Εθνικής ομάδας σε μια μεταγραφή που είναι αντίστοιχης σημασίας με εκείνη του Κώστα Κατσουράνη του 2009, αλλά και την ίδια στιγμή ο ρεπόρτερ της ομάδας επεσήμανε ότι το ίδιο καλά πηγαίνουν τα πράγματα και στην περίπτωση του Βίκτορ Ούγκο.

Όπως ανέφερε ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει αρκετά και την μεταγραφή του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, η οποία είναι ουσιαστικά προς ολοκλήρωση με κάποιες λεπτομέρειες να απομένουν και οι οποίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας με τον παίκτη να αποκτάται και τυπικά από το τριφύλλι.

Ο Νίκος Αθανασίου αναφερόμενος στην απόκτηση του Τάσου Μπακασέτα έκανε λόγο για μια μεταγραφή η οποία δείχνει ξεκάθαρα την διάθεση - τρέλα της διοίκησης του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και μια μεταγραφή - δήλωση. Όπως είπε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με τους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο ο Παναθηναϊκός έχει ήδη την υπογραφή του Έλληνα άσου και την προφορική συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ η οποία ζήτησε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή μετά την Κυριακή μετά το παιχνίδι της με την Γαλατασαραϊ για το τουρκικό πρωτάθλημα. Υπογράμμισε όμως ότι ο παίκτης δεν είναι θετικός σε κάτι τέτοιο επιθυμώντας να μην αγωνιστεί στο τουρκικό ντέρμπι και να ενσωματωθεί νωρίτερα στην νέα του ομάδα.

Σημείο - κλειδί στην μεταγραφή του Μπακασέτα ήταν το χθεσινοβραδινό ταξίδι υψηλόβαθμού στελέχους της ΠΑΕ στην γειτονική χώρα για πάρει και την μεταγραφή του Έλληνα διεθνούς άσου, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε ένα συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών και με αποδοχές οι οποίες αναμένεται να ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.

Σε ό,τι αφορά το σημερινό ματς με τον Ολυμπιακό ο Νίκος Αθανασίου ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη θέληση και αποφασιστικότητα στους πράσινους για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου ενώ για την 11άδα ανέφερε ότι ενδεχομένως θα είναι βασικός ο Πέρεθ αντί του Κώτσιρα και ο Σπόραρ αντί του τραυματία Ιωαννίδη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.