Εκτός από την ατυχία της ισοφάρισης στην ΟΠΑΠ Αρένα μέ ένα κρύο πέναλτι, ο Παναθηναϊκός είχε κι άλλη μια άτυχη στιγμή: έχασε με θλάση τον Φώτη Ιωαννίδη, κάτι για το οποίο το paopantou.gr σας ενημέρωσε άμεσα. Με τη λήξη της αναμέτρησης.

Έτσι ενώ η αποστολή της ομάδας για το φαληρικό ντέρμπι έχει μέσα τον Ακαϊντίν, οι «πράσινοι» μεταξύ άλλων σημαντικών απουσίών, θα στερηθούν των υπηρεσιών του Φώτη Ιωαννίδη, που έπαθε θλάση, για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Πηγή: skai.gr

