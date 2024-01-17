Κοντά στον Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός

Μία ανάσα από τον Μπακασέτα φαίνεται ότι βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.

Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου μεσοεπιθετικού είναι πλέον το «τριφύλλι», όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94.6, μεταφέροντας πληροφορίες από την Τουρκία.

Άνθρωπος των «πράσινων» ταξίδεψε στη γειτονική χώρα το βράδυ της Τρίτης και έδωσε τα χέρια με τον αρχηγό της Εθνικής. «Έχει συμφωνήσει για το καλοκαίρι, ενώ υπάρχει προφορική συμφωνία με την Τραμπζονσπόρ για να έρθει από τώρα», ανέφερε ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «πράσινοι» δεν έχουν επιβεβαιώσει τις σχετικές πληροφορίες.

Οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν άμεσα και λογικά μετά το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στην Τραμπζονσπόρ και τη Γαλατάσαραϊ για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος Τουρκίας.

Ο Τάσος Μπακασέτας ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Αστέρα Τρίπολης (61 συμ, 5 γκολ, 3 ασίστ), στου οποίου το δυναμικό ήταν την πενταετία 2010-15, ενώ ενδιάμεσα έπαιξε δανεικός σε Θρασύβουλο (10 συμ, 1 γκολ) και Άρη (10 συμ, 3 γκολ). Τον Ιανουάριο του 2015 μετακινήθηκε στον Πανιώνιο (50 συμ, 13 γκολ, 12 ασίστ) στον οποίο αγωνίστηκε για 1,5 σεζόν. Το καλοκαίρι του 2016 μετακινήθηκε στην ΑΕΚ (103 συμ, 20 γκολ, 13 ασίστ) στην οποία έπαιξε για τρία χρόνια, κατακτώντας το πρωτάθλημα της σεζόν 2017-18. Το καλοκαίρι του 2019 μετακινήθηκε στην Τουρκία για λογαριασμό της Αλάνιασπορ (65 συμ, 21 γκολ, 12 ασίστ), ενώ δύο χρόνια μετά τον απέκτησε η Τραμπζονσπόρ (121 συμ, 33 γκολ, 21 ασίστ),με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2021-22. Τη φετινή σεζόν μετράει 18 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ. Πρόκειται επίσης για τον αρχηγό της Εθνικής, με την οποία μετράει 63 συμμετοχές, με 13 γκολ και 9 ασίστ.

