Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Τα προημιτελικά χωράνε μόνο έναν… αιώνιο

Η μητέρα των μαχών στο «Γ. Καραϊσκάκης». Τα προημιτελικά χωράνε μόνο έναν… αιώνιο και μετά το 1-1 της Λεωφόρου, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (21:00, Cosmote Sport, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr) θα λύσουν τις διαφορές τους στο Φάληρο για μια θέση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Με την ομάδα που θα προκριθεί να κοντράρεται με τον Ατρόμητο στην επόμενη φάση.

Τα πάντα είναι ανοιχτά, όπως τα άφησε το πρώτο παιχνίδι προ μιας εβδομάδας στο «Απόστολος Νικολαΐδης» και η ρεβάνς προμηνύεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Δύο ομάδες που είναι… πληγωμένες από τις απουσίες τους, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι ψυχολογικά δείχνουν να έχουν αναθαρρήσει.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το επεισοδιακό ματς στην Καισαριανή, όπου κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 της Κηφισιάς. Ένα παιχνίδι που είχε μεγάλες διακυμάνσεις και οι «ερυθρόλευκοι» λυτρώθηκαν με γκολ του Ελ Αραμπί, αλλά είχαν και πολλά διαιτητικά παράπονα για μία ακόμα φορά. Με το τρίποντο αυτό να μειώνει τη διαφορά από την κορυφή στους 6 βαθμούς και να κρατάει… ζωντανούς τους Πειραιώτες στη μάχη του τίτλου, παρότι μπροστά τους έχουν τρεις αντιπάλους για να ξεπεράσουν.

Πλέον, ο Κάρλος Καρβαλιάλ που με μια ιδιαίτερα έντονη ομιλία προσπάθησε να ανεβάσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών του, ελπίζει πως θα δει μια ανάλογη προσπάθεια και εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός σε… κομμάτια των αγώνων κόντρα σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Στόχος αναμφίβολα η πρόκριση, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν το μεγάλο αποτέλεσμα που μπορεί να τους φτιάξει τη σεζόν, σε συνάρτηση και με τις… ενέσεις ποιότητας στο ρόστερ.

Αποστολή δεν βγήκε από τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Ελ Αραμπί, τον τιμωρημένο Ρέτσο ενώ εκτός είναι και ο Ελ Κααμπί. Ο Μπιέλ δύσκολα θα αγωνιστεί, ενώ το πρωί θα δοκιμάσουν την ετοιμότητά τους οι Ποντένσε, Ρίτσαρντς. Κατά τα άλλα, στα πλάνα του Καρβαλιάλ φαίνεται πως προκρίνεται η επιλογή του 4-3-3 για διάταξη, ενώ παίζεται μια θέση στον άξονα ανάμεσα σε Καρβάλιο και Καμαρά.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από το 2-2 στην «OPAP Arena» με την ΑΕΚ, σε ένα ματς που έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, γύρισε τούμπα το σκορ αλλά μια κακή εκτίμηση του Ζέκα έφερε το πέναλτι και την ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Ο Φατίχ Τερίμ έδειξε διάθεση να πάρει ρισκάρει και να δοκιμάσει πράγματα, με τα περισσότερα εξ αυτών να του βγαίνουν. Όπως για παράδειγμα με τη χρησιμοποίηση του Κώτσιρα στα χαφ, προσθέτοντας τρεξίματα και ανασταλτική λειτουργία στον άξονά του.

Το «τριφύλλι» πλέον στο πρωτάθλημα ισοβαθμεί στην κορυφή της βαθμολογίας με τον ΠΑΟΚ, έχει στο -2 την ΑΕΚ και στο -6 τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, μέσα στους στόχους του ασφαλώς και έχει την κατάκτηση και του Κυπέλλου. Στην προσπάθεια για να φύγει η ομάδα του νικήτρια από το «Γ. Καραϊσκάκης» και φυσικά με την πρόκριση στα προημιτελικά, ο Τούρκος τεχνικός θα έχει να διαχειριστεί ορισμένες κρίσιμες απουσίες. Διότι μπορεί να υπολογίζει για πρώτη φορά το πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα, Σαμέτ Ακαϊντίν, αλλά την ίδια ώρα δεν υπολογίζει στους Παλάσιος, Τσέριν, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ, Μάγκνουσον, Πάλμερ-Μπράουν. Όπως φυσικά και ο Μπρινιόλι, ο οποίος δεν υπολογίζεται πλέον. Λόγω των τραυματισμών των Ιωαννίδη και Γερεμέγεφ δε, ο Τερίμ έχει στη διάθεσή του μόλις έναν φορ, τον Σπόραρ και αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι στην κορυφή της επίθεσης, θα πρέπει να δοκιμάσει κάποιο… τρικ, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τον Βέρμπιτς!

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Μαργκόνο, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Σπόραρ, Μπερνάρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Τσοκάι, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς, Ακαϊντίν, Φικάι, Κυριόπουλος.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης – Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ντόη, Ορτέγκα – Έσε, Αλεξανδρόπουλος, Καρβάλιο – Μασούρας, Ναβάρο, Φορτούνης.

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν – Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Αράο, Χουάνκαρ – Ρούμπεν, Βιλένα, Μπερνάρ – Μαντσίνι, Σπόραρ, Βέρμπιτς.

Διαιτητής: Γιόχαν Χίγκλερ (Ολλανδία)

Βοηθοί: Φαν Ζούλιεν Μάαρτεν (Ολλανδία), Χενκ Ντιόν Φίκερτ (Ολλανδία)

Τέταρτος: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος

VAR: Φαν Μπέκελ (Ολλανδία), Νικολακάκης

