Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, αντιμετωπίζοντας την Άλμπα στο Βερολίνο (10/11, 21:00) για την 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε από τη «Mercedes Benz Arena» για το ματς με τους «επικίνδυνους» Γερμανούς, σχολίασε τα μεταγραφικά όσον αφορά την απόκτηση ενός φόργουορντ μετά τον τραυματισμό του Χουάντσο, ενώ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν, που ταξίδεψε κανονικά στο Βερολίνο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



Για το ματς με την Άλμπα: «Είναι επικίνδυνη ομάδα, στον τελευταίο της εντός έδρας αγώνα νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο. Στα εκτός έδρας παιχνίδια της είναι πάντα "μέσα" μέχρι τα τελευταία λεπτά. Έχει διαρκή κίνηση στην επίθεσή της και ικανούς σκόρερ, όπως ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο Ματ Τόμας, ο Ολίντε. Ο Τίμαν είναι έμπειρος παίκτης, ο Κουμάτζι ένα μεγάλο κορμί κάτω από το καλάθι. Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό, στην Άλμπα αρέσει να τρέχει στους αιφνιδιασμούς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ακόμα και όταν σκοράρουμε και να κοιτάξουμε την άμυνα στο τρανζίσιον. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας».



Για τον Ναν: «Έχω πολύ καλή άποψη γι' αυτόν. Πρόλαβε να κάνει μόνο μία προπόνηση, δεν είναι βέβαια εύκολο να προσαρμοστεί στην ομάδα, στο σύστημα, όμως φυσικά θα αποφασίσουμε αύριο αν θα τον χρησιμοποιήσουμε ή όχι».



Για τον Βιλντόσα: «Ο Βιλντόσα επέστρεψε, άρχισε να προπονείται στην αρχή της εβδομάδας, δεν είναι στο 100% όμως είναι έτοιμος να παίξει αύριο».



Για το πώς θα αντικαταστήσει τον Χουάντσο: «Δυστυχώς στην ίδια θέση έχουμε δύο σοβαρούς τραυματισμούς σε σημαντικούς παίκτες. Εξερευνούμε την αγορά όμως η πραγματικότητα είναι πως έχουμε βγει λίγο εκτός μπάτζετ, χρειαζόμαστε όμως σίγουρα τουλάχιστον έναν παίκτη για τρεις μήνες, μέχρι να επιστρέψει κάποιος από τους δύο. Δεν είναι εύκολο να παίξουμε μόνο με τον Γκριγκόνις στο "3", έχουμε και τον Μαντζούκα που μπορεί να παίξει μερικά λεπτά. Χρειαζόμαστε παίκτη όμως δεν είναι εύκολο να βρούμε σε αυτό το σημείο. Κάνουμε συναντήσεις με τη διοίκηση και θα δούμε μετά το παιχνίδι με την Άλμπα».

