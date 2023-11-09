Η σχέση ζωής του Ντιέγκο Σιμεόνε με την Ατλέτικο Μαδρίτης που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011, θα συνεχιστεί μίνιμουμ έως το καλοκαίρι του 2027, καθώς ο Αργεντινός τεχνικός επέκτεινε την Πέμπτη (9/11) το συμβόλαιό του με τους «ροχιμπλάνκος» (που έληγε το προσεχές καλοκαίρι) για άλλα τρία χρόνια.

Ο πιο πετυχημένος τεχνικός στην ιστορία της «Ατλέτι» θα συμπληρώσει 15,5 χρόνια στον πάγκο της ισπανικής ομάδας, εφόσον εξαντλήσει τη νέα σύμβασή του, έχοντας ήδη οδηγήσει τους Μαδριλένους σε 8 τίτλους και δύο τελικούς Champions League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ατλέτικο Μαδρίτης:

«Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανανέωσε έως το 2027. Ο Αργεντινός προπονητής μετράει τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου (642), είναι ο πιο επιτυχημένος -με οκτώ τίτλους- και έχει προπονήσει την ίδια ομάδα για τις περισσότερες συνεχόμενες σεζόν στη LaLiga.

Ο Ντιέγκο Πάμπλο Σιμεόνε θα παραμείνει προπονητής του συλλόγου μας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027. Ο Αργεντινός προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο στα γραφεία της Cívitas Metropolitano, υπογράφοντας έτσι τη συνέχεια του έργου που ξεκίνησε με την άφιξή του στον ερυθρόλευκο πάγκο τον Δεκέμβριο του 2011

Έκτοτε, ο οργανισμός μας έχει περάσει μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους του, κατά την οποία έχουμε κατακτήσει οκτώ τίτλους: δύο πρωταθλήματα (2013/14 και 2020/21), ένα Copa del Rey (2012/13), δύο Europa League ( 2011/12 και 2017/18), δύο Super Cup Ευρώπης (2012, 2018) και ένα Super Cup Ισπανίας (2014).

Σε αυτούς τους τίτλους μπορούμε να προσθέσουμε δύο τελικούς Champions League, το 2014 και το 2016, όλα αυτά επιτεύγματα που μας επέτρεψαν να φτάσουμε στη δεύτερη θέση στην κατάταξη των συλλόγων της UEFA.

Μέχρι σήμερα, έχει προπονήσει την ομάδα μας σε 642 αγώνες, κερδίζοντας 380 ματς και χάνοντας μόλις το 18% εξ αυτών. Ο Σιμεόνε δεν είναι απλά ο προπονητής που έχει προπονήσει την ομάδα μας τις περισσότερες φορές σε επίσημους αγώνες -ξεπερνώντας τις 612 του Λουίς Αραγονές- αλλά και ο πιο επιτυχημένος κι αυτός που έχει προπονήσει την ίδια ομάδα τις περισσότερες συνεχόμενες σεζόν στη LaLiga τώρα.

Ομοίως, από την πρώτη του πλήρη σεζόν στον πάγκο της "Ατλέτι", η ομάδα μας έπαιρνε την πρόκριση πάντα στη φάση των ομίλων του Champions League, ένα ορόσημο που τις τελευταίες έντεκα σεζόν ισοφάρισαν μόνο οι Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

