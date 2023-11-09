Παρά την επιστροφή από το -18, ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» τα λάθη στην τέταρτη περίοδο και ένα καλάθι του Μίλερ-ΜακΙντάιρ 0,7’’ πριν από τη λήξη, που τον υποχρέωσαν στην ήττα 75-74 από την Μπασκόνια, μέσα στο ΣΕΦ.

Καταστροφικό το δεύτερο δεκάλεπτο για τους «ερυθρόλευκους», καθώς επέστρεψαν στους Βάσκους να κάνουν επιμέρους σκορ 9-30. Στο δεύτερο μέρος, οι Πειραιώτες έσφιξαν αμυντικά και με τον Κάναν να ξεκινάει την αντεπίθεση, τους έβαλε ξανά στο ματς. Μάλιστα, με 2/2 βολές του Λαρεντζάκη στα 10,7’’ πριν τη λήξη, η ομάδα του Μπαρτζώκα είχε τη νίκη στα χέρια της, αλλά της την… πήρε ο γκαρντ των Βάσκων, σχεδόν στην εκπνοή.

Ο Κάναν ήταν και πρώτος σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» με 23 πόντους, ενώ άλλους 22π. με 8 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Πίτερς.

Από τους Βάσκους, ξεχώρισε ο Μονέκε με 20 πόντους, ενώ νταμπλ-νταμπλ έκανε ο Σεντεκέρσκις με 12π. και 13 ριμπάουντ.

Έτσι, ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 3-4, όσο έχει πλέον και η Μπασκόνια.

Το ματς

Με τους Φαλ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Με τρομερή διάθεση στην άμυνα μπήκαν οι «ερυθρόλευκοι» στο παιχνίδι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Μπασκόνια να κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο, ενώ από την άλλη τα καλάθια στο ανοικτό γήπεδο από Πίτερς και Κάναν τους έστειλαν στο +11 (13-2), στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Στη συνέχεια, οι Βάσκοι αντέδρασαν και μείωσαν με τον Χάουαρντ (15-9), με τον Πίτερς αρχικά να απαντά για το νέο +11 (20-9) και τον Κάναν να διατηρεί τη διψήφια απόσταση (26-16), μέχρι το 9’. Ωστόσο, στο τελευταίο λεπτό ο Μονέκε ήταν άλυτο πρόβλημα για την άμυνα των Πειραιωτών και έτσι οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 26-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα και στις δύο πλευρές του παρκέ στο δεύτερο δεκάλεπτο με τους Μονέκε και Μαρίνκοβιτς να είχαν βρει ρυθμό και έτσι η Μπασκόνια να ξεφεύγει αρχικά στο +5 (28-33), στο 13’. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν πόντους με επιθετικά ριμπάουντ, αφού οι επιλογές τους ήταν γενικά κακές και τραγικά άστοχες. Έτσι, οι Βάσκοι έστησαν ένα απίστευτο «πάρτι» στο παρκέ και με τους Χάουαρντ, Μονέκε, Σεντεκέρσκις και Κοστέλο εκτόξευσαν τη διαφορά ακόμη και στο +18 (32-50), στο 19’. Το τρίποντο του Παπανικολάου «ξεμπλόκαρε» ύστερα από περίπου τέσσερα λεπτά χωρίς καλάθι τους Πειραιώτες, διαμορφώνοντας το 35-50 του πρώτου ημιχρόνου.

Αν και ο Κάναν ξεκίνησε «ζεστός» επιθετικά στο δεύτερο μέρος, Μονέκε και Χάουαρντ ήταν το ίδιο «καυτοί» και έτσι η Μπασκόνια πήγε στο +18 (43-61), στο 23’. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός έσφιξε αμυντικά, οι Βάσκοι άρχισαν να κάνουν ξανά λάθη και με τον Κάναν να συνεχίζει το… βιολί του, έχοντας βοήθεια και από τον Πίτερς, έτρεξε σερί 10-0 (53-61), μέχρι το 26’. Ο Σεντεκέρσκις με ένα δικό του 4-0 έδωσε «ανάσα» στους Βάσκους (53-65), με τους Κάναν και Φαλ να δίνουν λύσεις στα τελευταία λεπτά και έτσι οι Πειραιώτες να κλείνουν την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 7-2 (60-67).

Με καλές άμυνες και καλάθια στο ανοικτό γήπεδο μπήκε ο Ολυμπιακός στο τέταρτο δεκάλεπτο, κάνοντας σερί 6-0 (66-67), στα πρώτα τρία λεπτά. Στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν απανωτά λάθη, χάνοντας τον ρυθμό τους, με την Μπασκόνια να βρίσκει πόντους από Κοστέλο και Μονέκε για το +5 (66-71), στο 36’. Μία άμυνα και ένα τρίποντο του Λαρεντζάκη έβαλαν ξανά τους Πειραιώτες στο ματς και ένα τρίποντο από τον Πίτερς τους έδωσε το προβάδισμα (72-71), στο 38’. Ακολούθησαν σερί λάθη και ο Μονέκε έκανε το 72-73, στο 39’. Στα 10,7’’ πριν τη λήξη ο Λαρεντζάκης έκανε 2/2 από τη γραμμή, αλλά ο ΜακΙντάιρ με ένα μεγάλο καλάθι στα 0,7’’ έδωσε τη νίκη στην Μπασκόνια με το τελικό 74-75.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 35-50, 60-67, 74-75

