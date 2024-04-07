Άρης: Είναι αλλιώς στα ντέρμπι στο «Βικελίδης»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να θεωρείτε και… ματς παγίδα.

Η ομάδα του Φατίχ Τερίμ μετά την νίκη επί της ΑΕΚ θέλει να πάρει και το παιχνίδι κόντρα στον Άρη όπου, είναι ένας ακόμη «τελικός». Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης εμφανίζει ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού στα ντέρμπι όταν παίζει στην έδρα της.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.