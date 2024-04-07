Λογαριασμός
Άρης: Είναι αλλιώς στα ντέρμπι στο «Βικελίδης»

Ο Άρης παίζει αλλιώς στα ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη και το έχει αποδείξει  

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει τους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να θεωρείτε και… ματς παγίδα.

Η ομάδα του Φατίχ Τερίμ μετά την νίκη επί της ΑΕΚ θέλει να πάρει και το παιχνίδι κόντρα στον Άρη όπου, είναι ένας ακόμη «τελικός». Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης εμφανίζει ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού στα ντέρμπι όταν παίζει στην έδρα της. 

