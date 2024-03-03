Παναθηναϊκός: Τι κάνει ο Τερίμ όταν πέφτει η «αυλαία» του πρωταθλήματος

Ο Παναθηναϊκός πάει στην Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» έρχονται από μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη μέσα στην Λεωφόρο. Όμως η ομάδα του Φατιχ Τερίμ μετράει δυο συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα κόντρα σε μικρομεσαίες ομάδες. Έτσι το τριφύλλι θα κάνει τα πάντα ώστε να αποδράσει με το διπλό από το «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης».

Επιπλέον, να σημειώσουμε ότι ο Τούρκος τεχνικός, με την αυριανή αναμέτρηση θα έχει συμπληρώσει τις 15 φορές που κλείνει σεζόν σε συλλογικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.