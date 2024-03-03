Επεισοδιακός ήταν ο απόηχος ποδοσφαιρικής αναμέτρησης τοπικού πρωταθλήματος ανάμεσα στις ομάδες ΑΕ Νεάπολης Αστραπή Θεσσαλονίκης και Ήφαιστος Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος του αγώνα, ο 28χρονος προπονητής της φιλοξενούμενης ομάδας (του Ηφαίστου), πλησίασε τον 21χρονο διαιτητή και άρχισε να τον εξυβρίζει. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και πιάστηκαν στα χέρια!

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών και συνελήφθησαν για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα για πρωτάθλημα Ερασιτεχνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου, απογευματινές ώρες χθες (02-03-2024) στην περιοχή του Αγίου Παύλου, έλαβε χώρα επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, δύο ημεδαποί ηλικίας 28 και 21 ετών.

Οι δύο τελευταίοι, μετά την παροχή πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο της πόλης μεταφέρθηκαν στο οικείο Τμήμα Ασφαλείας, όπου και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

