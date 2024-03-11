Τις διαφορές μεταξύ La Liga και Premier League, ανέλυσε ο Κάρλο Αντσελότι. Ο πολύπειρος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε ότι ο ισπανικό πρωτάθλημα είναι ανώτερο όσον αφορά την τακτική προσέγγιση των αγώνων, ενώ η κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας υπερτερεί στην ένταση και στον ρυθμό με τον οποίο αγωνίζονται οι ομάδες της.

«Το αγγλικό και το ισπανικό είναι δύο πρωταθλήματα που έχουν διαφορές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ένα είναι χειρότερο από το άλλο. Όσον αφορά το τακτικό κομμάτι, η La Liga είναι πολύ ανώτερη από την Premier League, αλλά αν μιλήσουμε για ένταση και ρυθμό, το αγγλικό πρωτάθλημα υπερτερεί. Στην Ισπανία υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα όσον αφορά την τακτική προσέγγιση των αγώνων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός.

Ο Αντσελότι έχει περάσει 4,5 σεζόν στην Ισπανία ως προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στην Premier League βρέθηκε για 3,5 σεζόν, όταν έκατσε στους πάγκους των Τσέλσι και Έβερτον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.