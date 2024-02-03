Ανεστάλη η απεργία της ΠΟΕΣΥ: Κανονικά με περιγραφή το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και όλα τα παιχνίδια

Κανονικά με περιγραφή θα γίνει η τηλεοπτική κάλυψη του μεγάλου ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, όπως και όλων των άλλων ματς της Κυριακής (04/02) που θα μεταδοθούν από την Cosmote TV.



Κι αυτό γιατί οι εργαζόμενοι της Cosmote αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων που είχαν ανακοινωθεί την Παρασκευή (02/02).

Σε ανακοίνωση σχετικά με το θέμα προχώρησε και η ΠΟΕΣΥ, η οποία αναφέρει πως:



Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) αποφάσισε την αναστολή της απεργίας που προκήρυξε στην COSMOTE TV. Η απόφαση για την αναστολή ελήφθη μετά την προφορική δέσμευση της εργοδοσίας για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με θέμα τη νέα σύμβαση εργασίας με τους δημοσιογράφους του καναλιού.

