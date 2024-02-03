Σπουδαία νίκη με ανατροπή για τον Θάνο για το 2-0 της Εθνικής μας στο Davis Cup

Μετά τη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο πρώτο ματς στο πλαίσιο των αγώνων μεταξύ της Ελλάδας και της Ρουμανίας για τα πλέι-οφ του Davis Cup, ο Αριστοτέλης Θάνος έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσης της «γαλανόλευκης», πανηγυρίζοντας μεγάλη νίκη και μάλιστα με ανατροπή με σκορ 2-1 επί του Νίκολας Νταβίντ Ιονέλ!

Το Νο.1433 της παγκόσμιας κατάταξης, παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, δεν «λύγισε», αντιθέτως ξεδίπλωσε στο κορτ του Κλειστού των Άνω Λιοσίων όλα του τα «όπλα», φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη επί του Νο.265 της παγκόσμιας κατάταξης.



Αύριο (04/02), τα αδέλφια Τσιτσιπά ρίχνονται στη μάχη του διπλού απέναντι στους Κόπικ και Κορνέα, παιχνίδι στο οποίο εφόσον νικήσουμε θα πάρουμε την πρόκριση για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα διεκδικήσουμε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της διοργάνωσης!

Το ματς:

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι για τον Αριστοτέλη Θάνο, ο οποίος μπήκε δυναμικά και πήρε το love game για το 1-0. Ο Ιονέλ κράτησε το σερβίς του για το 1-1, με τον Ρουμάνο μάλιστα να εκμεταλλεύεται στη συνέχεια τα λάθη του Έλληνα τενίστα, με αποτέλεσμα να κάνει δύο μαζεμένα break για το 4-1. Ο Θάνος κατάφερε να «σβήσει» το ένα από τα δύο break (2-4), χωρίς ωστόσο να μπορέσει να κάνει κάτι άλλο στο σετ, το οποίο και έχασε με σκορ 6-4.

Παρά την απώλεια του πρώτου σετ, ο 22χρονος Έλληνας μπήκε συγκεντρωμένα στο κορτ, κρατώντας με σχετική άνεση τα πρώτα του σέρβις γκέιμ, ενώ παράλληλα, ασκούσε μεγάλη πίεση στα αντίστοιχα του Ιονέλ. Με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο πλευρό του να του δίνει οδηγίες, ο Θάνος έφτασε στο break για το 4-2, και μετά από μεγάλη μάχη στο 7ο γκέιμ στο οποίο κράτησε το σέρβις του πολύ δύσκολα (5-2), κατάφερε και ισοφάρισε το ματς σε 1-1 (6-3)!

Με την ψυχολογία στα ύψη και έχοντας το κοινό στο πλευρό του να ζητωκραυγάζει σε κάθε winner, ο Θάνος έπαιζε εξαιρετικά στο κορτ, κάτι που μετουσίωσε σε δύο break στα πρώτα τρία γκέιμς του Ρουμάνου (4-1). Κάπως έτσι, έφτασε δια περιπάτου στην κατάκτηση του σετ (6-2), φτάνοντας έτσι σε μια μεγάλη νίκη με ανατροπή!



Τα σετ (2-1): 4-6, 6-3, 6-2.

