Ολυμπιακός: Τα «ερυθρόλευκα» χριστουγεννιάτικα δέντρα του Καρβαλιάλ και των ποδοσφαιριστών

Στο κλίμα της ημέρας και των εορτών κινείται και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός!
Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν στα social media ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ φωτογραφιών με τα «ερυθρόλευκα» δέντρα που στόλισαν στα σπίτια τους οι Κάρλος Καρβαλιάλ και οι ποδοσφαιριστές!
Ο Ισπανός τεχνικός μάλιστα είχε με διαφορά το πιο «ερυθρόλευκο» δέντρο, έχοντας πολλά δώρα, φανέλες και σκουφιά του συλλόγου κάτω από το δέντρο!
🔴⚪️🎅🏻 Christmas Trees: Olympiacos’ edition! 🎄 (1) pic.twitter.com/YNnmb30KOM— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 25, 2023
🔴⚪️🎅🏻 Christmas Trees: Olympiacos’ edition! 🎄 (2) pic.twitter.com/lR0sf8WJc0— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 25, 2023
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.