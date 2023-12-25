Λογαριασμός
Ολυμπιακός: Τα «ερυθρόλευκα» χριστουγεννιάτικα δέντρα του Καρβαλιάλ και των ποδοσφαιριστών

Το χριστουγεννιάτικο ποστάρισμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τα «ερυθρόλευκα» δέντρα του Κάρλος Καρβαλιάλ και των ποδοσφαιριστών του!

Ολυμπιακός

Στο κλίμα της ημέρας και των εορτών κινείται και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός!

Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν στα social media ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ φωτογραφιών με τα «ερυθρόλευκα» δέντρα που στόλισαν στα σπίτια τους οι Κάρλος Καρβαλιάλ και οι ποδοσφαιριστές!

Ο Ισπανός τεχνικός μάλιστα είχε με διαφορά το πιο «ερυθρόλευκο» δέντρο, έχοντας πολλά δώρα, φανέλες και σκουφιά του συλλόγου κάτω από το δέντρο!

