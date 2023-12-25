Ολυμπιακός: Τα «ερυθρόλευκα» χριστουγεννιάτικα δέντρα του Καρβαλιάλ και των ποδοσφαιριστών

Στο κλίμα της ημέρας και των εορτών κινείται και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός!



Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν στα social media ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ φωτογραφιών με τα «ερυθρόλευκα» δέντρα που στόλισαν στα σπίτια τους οι Κάρλος Καρβαλιάλ και οι ποδοσφαιριστές!

Ο Ισπανός τεχνικός μάλιστα είχε με διαφορά το πιο «ερυθρόλευκο» δέντρο, έχοντας πολλά δώρα, φανέλες και σκουφιά του συλλόγου κάτω από το δέντρο!

