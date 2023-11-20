ΑΕΚ: Τιμωρία από UEFA (με αναστολή) με κλείσιμο του βόρειου πετάλου της OPAP Arena για μία αγωνιστική

Βαριά ποινή επέβαλε η UEFA στην ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των φίλων της στον αγώνα με τη Μαρσέιγ.



Συγκεκριμένα, η «Ένωση» τιμωρήθηκε με κλείσιμο του βόρειου πετάλου της OPAP Arena (θύρες 18-25), δηλαδή των πέταλο των οργανωμένων, για μία αγωνιστική. Η ποινή είναι με αναστολή για δύο χρόνια. Κάτι που σημαίνει ότι με το πρώτο σχετικό παράπτωμα εντός αυτού του διαστήματος, θα ενεργοποιηθεί και η τιμωρία.

Τα παραπτώματα, λοιπόν, που επέφεραν την τιμωρία στην ΑΕΚπου προφανώς απαγορεύονται και για τα οποία είχε προειδοποιήσει έντονα το προηγούμενο διάστημα η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ. Έτσι, από εδώ και πέρα, επανάληψη σχετικών παραβιάσεων σημαίνει κλείσιμο του πετάλου για μία αγωνιστικήΤην ίδια στιγμή, ο «δικέφαλος» τιμωρήθηκε με πρόστιμο 76 χιλ. ευρώ, ένα«Σιγά-σιγά θα παίζουμε και θα παίρνουμε βαθμούς για να πληρώνουμε τα πρόστιμα», σχολιάζουν σχετικά οι «κιτρινόμαυροι».Να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά, την πειθαρχική παραπομπή της ΑΕΚ δεν την εξέτασε το πρωτοβάθμιο όργανο. Αντίθετα πήγε απευθείας στο δευτεροβάθμιο, δείγμα του ότι ήταν σοβαρό.

