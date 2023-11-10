Νέα Φιλαδέλφεια: Πέντε συλλήψεις πριν την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ-Μαρσέιγ

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησε χθες η Αστυνομία πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΕΚ-Μαρσέιγ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Europa League.

Ειδικότερα συνελήφθησαν 5 άτομα, ηλικίας 16, 18, 21, 22 και 34 ετών και εις βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί αντιμετώπισης βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τους σωματικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν αστυνομικοί που ήταν αρμόδιοι για τους προελέγχους των φιλάθλων που προσέρχονταν στην αθλητική εκδήλωση, εντοπίστηκαν στην κατοχή των κατηγορουμένων και κατασχέθηκαν συνολικά μικροποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης και δύο βεγγαλικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.