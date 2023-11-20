Λογαριασμός
Ορίστηκε στις 6/12 το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα του Κυπέλλου

Την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου όρισε το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός η ΕΠΟ. Όπως αναμενόταν, η ομοσπονδία αποφάσισε τη συγκεκριμένη ημερομηνία και πλέον μένει να φανεί αν θα διατυπωθούν ενστάσεις από τις Αρχές.

Ολυμπιακός

Στην αναμενόμενη ημερομηνία -μετά τις τελευταίες εξελίξεις- όρισε η ΕΠΟ το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.

Επιβεβαιώνοντας την πρόθεση που εξέφρασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων, Άγγελος Δανιήλ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, η ομοσπονδία αποφάσισε να διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» για το Κύπελλο την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου στις 21:00.

Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στην αντίδραση της Αστυνομίας (αν υπάρξει τέτοια) λόγω της ιδιαιτερότητας που υπάρχει με την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου και της επίσκεψης Ερντογάν την επόμενη μέρα στην Αθήνα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16» του Κυπέλλου

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Κύπελλο
