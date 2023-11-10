Βρήκε τον... μάστορά της στο πρόσωπο της Μαρσέιγ η ΑΕΚ, που ηττήθηκε 2-0 από τους Μασσαλούς -και- στην OPAP Arena, με αποτέλεσμα να μείνει στο -3 από την πρώτη δυάδα και να βλέπει το ενδεχόμενο πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League να δυσκολεύει.

Εμπεμπά και Σαρ σημείωσαν τα δύο τέρματα των νικητών, με την Ένωση να έχει καλές στιγμές αλλά να μην καταφέρνει να βρει έστω ένα γκολ και να αποτυγχάνει σε μία ακόμη περίπτωση να κάνει... ευρωπαϊκό σεφτέ στο γήπεδό της.

Την ίδια ώρα πάντως, η Ένωση διατηρείται στο +2 από τον ουραγό του ομίλου, Άγιαξ, έχοντας τον πρώτο λόγο για την 3η θέση.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-4-2 ο Ματίας Αλμέιδα, με τον Αθανασιάδη στο τέρμα και τους Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί και Χατζισαφί στην άμυνα. Στα χαφ, δεξιά επιλέχτηκε ο Άμραμπατ και αριστερά ο Γκατσίνοβιτς, με Σιμάνσκι και Πινέδα να βρίσκονται στο κέντρο. Στην επίθεση, ο Μάνταλος είχε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Γκαρσία.

Με 4-4-2 πορεύτηκε και ο Τζενάρο Γκατούζο. Την εστία των Μασσαλών υπερασπίστηκε ο Λόπεθ, με τους Κλος, Εμπεμπά, Μπαλέρντι και Λόντι στην άμυνα. Στα χαφ επιλέχτηκαν οι Κοντογκμπιά, Βερετού, Εντιαγέ και Αρίτ, με Βιτίνια και Κορέα μπροστά.

Το ματς

Οι Μασσαλοί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά, με την πρώτη σημαντική στιγμή να έρχεται στο 16’. Μετά από υποδειγματική αντεπίθεση, η μπάλα στρώθηκε στον Βιτίνια που δεν μπόρεσε να βρει γεμάτα την μπάλα, με τον Κοντογκμπιά να σουτάρει άστοχα στη συνέχεια.

Η Ένωση προσπάθησε να εξισορροπήσει την κατάσταση, ωστόσο από μία στημένη φάση ηήρθε το γκολ για τους Γάλλους. Σκόρερ ο Εμπεμπά, που εκμεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο του Αθανασιάδη μετά το κόρνερ του Κλος και έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα στο 25’.

Η εξέλιξη αυτή ώθησε τους γηπεδούχους να ανεβάσουν τις γραμμές τους, με τον Λόπεθ να μπλοκάρει την κεφαλιά του Μουκουντί στο 30’ και τον Σιμάνσκι να στέλνει άουτ την μπάλα δευτερόλεπτα αργότερα, επίσης με κεφαλιά.

Στο 33ο λεπτό ο Αθανασιάδης στέρησε το δεύτερο γκολ στον Εμπεμπά, σε νέα κεφαλιά του μετά από κόρνερ, ενώ το δυνατό σουτ του Κοντογκμπιά έξω από την περιοχή στο 41’ ήταν άστοχο.

Η ΑΕΚ κατάφερε να απειλήσει άλλες δύο φορές πριν την ανάπαυλα, με το σουτ του Γκατσίνοβιτς (44’) και την κεφαλιά του Βίντα (45+1’) να περνούν άουτ.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο δεύτερο μέρος με στόχο να βρουν τη γρήγορη ισοφάριση αλλά είδαν τον Λόπεθ να σταματά την κεφαλιά του Γκαρσία στο 51ο λεπτό. Στο 55’, ο Ισπανός αποσόβησε εκ νέου τον κίνδυνο σε συρτό σουτ του Γκατσίνοβιτς, με τους Μασσαλούς να απαντούν στο 62’, όταν ο Αθανασιάδης απέκρουσε εντυπωσιακά την κοντινή προβολή του Βιτίνια.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να κερδίζουν μέτρα και μάλιστα στο 80’ άγγιξαν το 2-0, με τον Πορτογάλο να έχει σουτ στο δοκάρι.

Στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ ανέβασε εκ νέου την πίεση κερδίζοντας αλλεπάλληλα κόρνερ, αλλά η κεφαλιά του Τσούμπερ στο 89’ βρήκε σε ετοιμότητα τον Λόπεθ – όπως συνέβη και στο σουτ του Αραούχο στο 90+1’.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε μια μασσαλική αντεπίθεση που είχε ως αποτέλεσμα την πάσα... πάρε-βάλε του Βερετού στον Σαρ, που προ κενής εστίας έγραψε το 2-0 στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων.

MVP: Μεταξύ των Πάου Λόπεθ και Σανσέλ Εμπεμπά, θα πάμε στο δεύτερο. Εκτός του γκολ που σημείωσε, ο Κονγκολέζος αμυντικός ήταν εξαιρετικός στις τοποθετήσεις του στην άμυνα και μαζί με την πολύ καλή εμφάνιση του Ισπανού τερματοφύλακα, συνέβαλε τα μέγιστα στο διπλό.

Η... σφυρίχτρα: Απουσίασε η πολύ δύσκολη φάση για τον Νίμπεργκ, που σε γενικές γραμμές δεν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μ. Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (81' Γαλανόπουλος), Πινέδα (63’ Αραούχο), Άμραμπατ (76’ Ελίασον), Γκατσίνοβιτς (63 Τσούμπερ), Μάνταλος, Γκαρσία (63’ Πόνσε)

Στον πάγκο: Γκίνης, Θεοχάρης, Μοχαμάντι, Μήτογλου, Πισάρο

Μαρσέιγ (Τζ. Γκατούζο): Λόπεθ, Κλος (90+5’ Ναντίρ), Εμπεμπά, Μπαλέρντι, Λόντι, Κοντογκμπιά, Βερετού (90+6’ Γκιζότ), Εντιαγέ (86’ Μουρίγιο), Αρίτ (90+5’ Σογκλό), Βιτίνια, Κορέα (59’ Σαρ)

Στον πάγκο: Ενγκαπαντουέντνμπου, Μπλάνκο, Μεϊτέ, Τουνκαντί, Σιορτίνο

Διαιτητής: Νίμπεργκ (Σουηδία)

Βοηθοί: Μπάιτζι, Σέντερκβιστ (Σουηδία)

4ος: Έστλινγκ (Σουηδία)

VAR: Κουάδρα, Γράδο (Ισπανία)

