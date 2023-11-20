Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα μάχονται για το αστέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης

Με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να πλησιάζει, ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα έρχονται στο φως της επικαιρότητας τα οποία και συνδέουν τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους.

Σύμφωνα με τον πάντα έγκυρο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, ο Σάμουελ Λίνο της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των δύο κορυφαίων ομάδων της ισπανικής La Liga.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και η Μπαρτσελόνα φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 22χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο οποίος και έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στη μέχρι στιγμής σεζόν με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος».

Μετά τον περσινό του δανεισμό στη Βαλένθια, ο νεαρός μεσοεπιθετικός επέστρεψε στο «Μετροπολιτάνο», μετρώντας φέτος 11 συμμετοχές με 3 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Το συμβόλαιό του με την Ατλέτικο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο, δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξει μάχη ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπάρτσα για την απόκτησή του!

