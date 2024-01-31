Λογαριασμός
Ο Πισάρο και η οικογένειά του αποχαιρέτησαν τη θεία του

Ο Μεξικανός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ αναχώρησε αμέσως για την πατρίδα του, όταν ενημερώθηκε για τα δυσάρεστα νέα για την οικογένειά του.

Πισάρο

Το τελευταίο «αντίο» στη θεία του, Ελίζαμπεθ, η οποία δολοφονήθηκε από ληστές, είπαν ο Ροδόλφο Πισάρο και η οικογένειά του.

Ο Μεξικανός άσος της ΑΕΚ έφτασε το μεσημέρι (ώρα Μεξικού) στην πόλη Ταμπίκο στην περιοχή Ταμαουλίπας, για να συμπαρασταθεί στα αγαπημένα του πρόσωπα.

Τον διεθνή άσο της «Ένωσης» υποδέχθηκε ο πατέρας του, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας σε πετρελαϊκή εταιρεία της χώρας και πρώην δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή που έγινε το τραγικό συμβάν.

Ο Πισάρο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έφτασε με την πτήση 2414 της αεροπορικής εταιρείας Aeromexico γύρω στις 2 το μεσημέρι στο διεθνές αεροδρόμιο του Ταμπίκο.
Αμέσως μετά σύσσωμη η οικογένεια βρέθηκε στο σημείο που θα γινόταν η ταφή, με τις αρχές να υποστηρίζουν πως βρίσκονται πολύ κοντά στη σύλληψη των υπεύθυνων αυτής της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το τοπικό νοσοκομείο, η μητέρα του Πισάρο και ο θείος του, οι οποίοι χτυπήθηκαν από τους ληστές, είναι καλά σε σταθερή κατάσταση και παράλληλα η αστυνομία διεξάγη έρευνα για τις συνθήκες που έγινε η ληστεία, με μαρτυρίες από ανθρώπους της γύρω περιοχής.

Η κηδεία τελέστηκε στην πόλη Ταμπίκο, με τα αγαπημένα της πρόσωπα να την αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο, και να της λένε το τελευταίο αντίο. Η κόρη της άτυχης γυναίκας έφερε μία φωτογραφία μαζί της, με τον Ροδόλφο Πισάρο και τον αδερφό του να στέκονται βράχοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
 

Πηγή: sport-fm.gr

