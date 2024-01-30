Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αποχωρεί από τον ΟΦΗ και κάνει το… άλμα στη Serie A, στην οποία θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Σαλερνιτάνα.

Σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο οι δύο πλευρές επί της ουσίας έχουν δώσει τα χέρια και μέσα στην ημέρα πιθανότατα ο Πασαλίδης θα προσγειωθεί στην Ιταλία.

. @OfficialUSS1919, in chiusura l'arrivo di #Pasalidis: il calciatore è atteso in Italia stasera January 30, 2024

Ο Πασαλίδης αγωνίζεται στον ΟΦΗ (59 συμμετοχές, 1 γκολ) από το καλοκαίρι του 2021, όταν και αποχώρησε από τον Αστέρα Τρίπολης, στον οποίο έπαιξε για μια τετραετία (98 συμμετοχές, 3 γκολ).

Μένει να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες του deal, με τον Έλληνα στόπερ να ενσωματώνεται άμεσα στις υπηρεσίες του Πίπο Ιντζάγκι στο δύσκολο έργο για την αποφυγή του υποβιβασμού.

