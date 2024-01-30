Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΟΦΗ: Έκλεισε στη Σαλερνιτάνα ο Πασαλίδης

Ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης κάνει το άλμα στην καριέρα του, αφού έκλεισε η μεταγραφή του από τον ΟΦΗ στη Σαλερνιτάνα

ΟΦΗ

Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αποχωρεί από τον ΟΦΗ και κάνει το… άλμα στη Serie A, στην οποία θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Σαλερνιτάνα.
Σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο οι δύο πλευρές επί της ουσίας έχουν δώσει τα χέρια και μέσα στην ημέρα πιθανότατα ο Πασαλίδης θα προσγειωθεί στην Ιταλία.

Ο Πασαλίδης αγωνίζεται στον ΟΦΗ (59 συμμετοχές, 1 γκολ) από το καλοκαίρι του 2021, όταν και αποχώρησε από τον Αστέρα Τρίπολης, στον οποίο έπαιξε για μια τετραετία (98 συμμετοχές, 3 γκολ).
Μένει να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες του deal, με τον Έλληνα στόπερ να ενσωματώνεται άμεσα στις υπηρεσίες του Πίπο Ιντζάγκι στο δύσκολο έργο για την αποφυγή του υποβιβασμού.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΦΗ Μεταγραφή ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark