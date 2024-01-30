BCL: Black out η ΑΕΚ στην Ουγγαρία - Έχασε 79-68 από τη Χάποελ Χολόν

Αδίκησε τον εαυτό της στην Ουγγαρία και έμπλεξε η ΑΕΚ Betsson. Η Ένωση ηττήθηκε με σκορ 79-68 από τη Χάποελ Χολόν στο Σομπατέλι μετά από αρνητική εμφάνιση, με αποτέλεσμα να πέσει στο 0-2 στη φάση των «16» του BCL. Πλέον, η αναμέτρηση της επόμενης Τρίτης (06/02, 19:30) με τη Μούρθια γίνεται do or die για το σύνολο του Ηλία Ζούρου, καθώς ενδεχόμενη ήττα θα δημιουργήσει πολύ δύσκολες συνθήκες όσον αφορά την πρόκριση στα προημιτελικά.

Μόνο τα πρώτα 7 λεπτά μπορεί να κρατήσει η ΑΕΚ Betsson, η οποία προηγήθηκε από νωρίς με +9 (14-23) και έδειξε ικανή για το «διπλό». Από εκεί και πέρα, οι «κιτρινόμαυροι» έπαθαν ολικό black out και βρέθηκαν να χάνουν διαρκώς με σημαντική διαφορά, χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη μικρή αντεπίθεση που έκαναν στο φινάλε.

Κορυφαίος των νικητών με 19 πόντους ήταν ο Σι Τζέι Χάρις, ενώ 17 πέτυχε ο τρομερός στο τέταρτο δεκάλεπτο Τζάστιν Σμιθ και 16 ο Νετανέλ Άρτζι. Από την ΑΕΚ Betsson, πάλεψε με 22 πόντους ο «συγκινητικός» Τσέισον Ραντλ, ενώ 12 πέτυχε ο Μπράντον Νάιτ και 10 με 8 ριμπάουντ ο Τζάστιν Τίλμαν.

Το ματς

Ο Τίλμαν ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ Betsson, γράφοντας το 0-2, ενώ η Χολόν απάντησε με δύο σερί τρίποντα για το 6-2. Ο ΜακΡέι απάντησε και μείωσε για την Ένωση σε 6-5, με δικό του μακρινό σουτ. Ο Τίλμαν κάρφωσε εντυπωσιακά και ο Ραντλ έβαλε τρίποντο για το 8-10, ενώ ο Άρτζι του απάντησε για το 11-10 υπέρ της Χολόν. Ο Νάιτ με δύο βολές ανέκτησε το προβάδισμα των «κιτρινόμαυρων», ενώ ο Τίλμαν σκόραρε με χουκ και ο Ραντλ έκλεψε την μπάλα κι εκτέλεσε στον αιφνιδιασμό για το 11-16. Ο Χάρις μείωσε για τους γηπεδούχους σε 13-16 από μέση απόσταση, με τον Αγραβάνη να σκοράρει από τη γραμμή για το 13-17. Ο Τίλμαν ήταν ασταμάτητος στη ρακέτα και υπέγραψε το 13-19, ενώ μετά από βολές του ΜακΡέι η Ένωση πήγε για πρώτη φορά στο +8 (13-21). Ο ΜακΡέι με σουτ μετά από ντρίμπλα υπέγραψε το 14-23, ενώ ο Χάρις με γκολ φάουλ μείωσε σε 17-23. Ο Βάνγουιν με τρίποντο έφερε ακόμη πιο κοντά τους γηπεδούχους, ενώ ο Άρτζι ισοφάρισε σε 23-23. Ο Ραντλ έβαλε τρεις βολές και η πρώτη περίοδος έληξε 23-26.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, οι Ισραηλινοί ισοφάρισαν με γκολ φάουλ του Βάνγουιν, ενώ πέρασαν μπροστά 28-26 με λέι απ του Χάρις. Το κακό διάστημα των «κιτρινόμαυρων» συνεχίστηκε, με τον Άρτζι να πετυχαίνει 5 σερί πόντους για το 33-26 των γηπεδούχων. Η ΑΕΚ Betsson έβγαλε μια μικρή αντίδραση και πλησίασε σε 33-30 με Νετζήπογλου και Νάιτ, ωστόσο οι τυπικά γηπεδούχοι απάντησαν και ξέφυγαν σε 40-30 με κάρφωμα του Σμιθ και λέι απ του Κρόφορντ. Η πρώτη αντίδραση της Ένωσης ήρθε δια χειρός Αγραβάνη (40-32), ενώ ο Ραντλ έβαλε σημαντικό τρίποντο για το 42-35. Ο τρομερός Χάρις απάντησε για τη Χάποελ, σκοράροντας από την κορυφή για το νέο +10 (45-35). Ο Κουζέλογλου πέτυχε δύο βολές και μείωσε σε 46-38 για την ΑΕΚ Betsson.

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ μπήκε δυνατά με τρίποντο του Νάιτ, όμως ο Χάρις απάντησε με δικό του μακρινό σουτ για το 49-41. Ο Τίλμαν με δύο βολές μείωσε σε 49-43, όμως η Χάποελ αντέδρασε και πήρε ξανά διψήφιο προβάδισμα με Άρτζι και Σμιθ (53-43). Ο τελευταίος κάρφωσε εντυπωσιακά στον αιφνιδιασμό και έγραψε το 55-43, ενώ ο Μόργκαν μείωσε με ωραίο σόλο σε 55-45. Ο τελευταίος σκόραρε ξανά για το 57-48, ενώ ο Χόλινς έκλεψε και κάρφωσε για το 57-50 και την αντίδραση της AEK Betsson. Η Ένωση πληγώθηκε από τα συνεχόμενα χαμένα ριμπάουντ και δέχθηκε τρίποντο από τον Χάνοκι για το 60-50, ενώ ο θετικός Μόργκαν μείωσε με βολή σε 60-51, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Ένωση μπήκε με φόρα και ο ηγετικός Ραντλ έβαλε τρίποντο για το 60-54. Ο Σμιθ απάντησε για τους Ισραηλινούς με ωραίο λέι απ για το 62-54, ενώ ο Ραντλ με νέο μακρινό σουτ έριξε τη διαφορά στους 7 (64-57). Ο Σμιθ έδωσε και πάλι λύση στη Χάποελ, όμως ο ΜακΡέι απάντησε για το 66-59. Ο Βάνγουιν έκοψε τα… φτερά των φιλοξενούμενων με τρίποντο για το νέο +10 (69-59), ενώ η διαφορά πήγε στους 12 με δύο βολές του Μισγκάβ (71-59). Η ΑΕΚ Betsson προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι με ηγέτη τον Ραντλ, που έριξε μόνος του το προβάδισμα της Χάποελ στους 7 (71-64). Ο Νάιτ μείωσε ακόμη περισσότερο με τη δεύτερη σε 71-66, όμως ο Σμιθ έβαλε σπουδαίο γκολ φάουλ για το 73-66 δίνοντας ανάσα στη Χάποελ. Ο Νάιτ έβαλε δύο βολές, όμως ο τρομερός στο τέταρτο δεκάλεπτο Σμιθ κάρφωσε ξανά για το 75-68 διατηρώντας μπροστά τους γηπεδούχους. Ο Χόλινς έκανε έρμπολ σε σημαντική επίθεση, ενώ ο Χάουαρντ σκόραρε μια βολή για το 76-68. Ο Σμιθ σκόραρε ξανά από κοντά και υπέγραψε την οριστική νίκη της Χάποελ, που επικράτησε με σκορ 79-68.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 46-38, 60-51, 79-68

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.