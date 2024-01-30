Κύπελλο: Στα ημιτελικά ο Άρης, 2-2 με τη Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου τις εντυπώσεις (στο δεύτερο ματς), ο Άρης την πρόκριση στα ημιτελικά! Μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο «Πανθεσσαλικό», οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με σκορ 2-2. Με τους γηπεδούχους να ολοκληρώνουν με το κεφάλι ψηλά τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση και οι φιλοξενούμενοι να παίρνουν το εισιτήριο για τους «4» και να έρχονται ένα βήμα πιο κοντά στο… όνειρο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Εξαιρετική εμφάνιση από το σύνολο του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, που μετά την ήττα με 3-0 στο πρώτο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» δεν είχε άγχος και έπαιξε το ποδόσφαιρό της, με την ομάδα του Άκη Μάντζιου να το βλέπει περισσότερο ως αγγαρεία, αλλά να σώζει και την ήττα, περνώντας με συνολικό σκορ 5-2.

Την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Παναιτωλικός-ΟΦΗ (σσ. οι Αγρινιώτες νίκησαν 2-1 εκτός έδρας τους Κρητικούς στο πρώτο ματς) θα αντιμετωπίσει στην τετράδα του θεσμού ο Άρης.

Το ματς

Μπόλικες αλλαγές, όπως ήταν λογικό, από τον Άκη Μάντζιο στη ρεβάνς με τη Νίκη Βόλου. Άλλωστε το 3-0 του πρώτου αγώνα, έδινε την ευκαιρία στον έμπειρο τεχνικό να κάνει εκτεταμένο ροτέισον, επιλέγοντας τον Χουτεσιώτη στην εστία και τους Φατόρε, Βέλεθ, Μπράμπετς, Φεράρι στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντουκουρέ, Τζούρασεκ βρέθηκαν στα χαφ, οι Παναγίδης, Μανού Γκαρθία στα άκρα και οι Σαβέριο, Σαμόρα το δίδυμο στην επίθεση.

Η ατμόσφαιρα στο «Πανθεσσαλικό» ήταν εξαιρετική, οι οπαδοί της Νίκης Βόλου έδιναν βροντερό παρών, ενώ και η παρουσία αυτών του Άρη έδωσε διαφορετικό χρώμα στο ματς.

Το παιχνίδι δεν είχε καλό ρυθμό, ούτε και φάσεις, με τους «κίτρινους» να κερδίζουν πέναλτι στο 26ο λεπτό σε χέρι του Γαβριηλίδη μετά από γέμισμα του Γκαρθία, με τον Σαβέριο να αναλαμβάνει την εκτέλεση για να νικήσει τον Γκαραβέλη για το 1-0.

Παρόλα αυτά, το προβάδισμα των φιλοξενούμενων κράτησε μόλις οκτώ λεπτά, αφού στο 35’ η Νίκη Βόλου το έφερε στα ίσα, όταν ο Κρητικός έκανε το σουτ που κόντραρε, η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και στρώθηκε στον Κάσσο που από κοντά νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-1. Ένα τέρμα που είχε ξεχωριστή σημασία και πανηγυρισμό για τους Βολιώτες, οι οποίοι έτρεξαν στον πάγκο και έγιναν μια αγκαλιά με τον Κυριακίδη, ο οποίος προσφάτως έχασε τη γυναίκα του.

Το 1-1 ήταν το σκορ του ημιχρόνου, με τη Νίκη Βόλου να μπαίνει… φουριόζα στο δεύτερο 45λεπτο και να βρίσκει γκολ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Τραγικό λάθος του Μπράμπετς, έβγαλε τον Πολίτη φάτσα με τον Χουτεσιώτη και αυτός έσπασε στον επερχόμενο Ριμπέιρο, ο οποίος σε κενή εστία έγραψε το 2-1 και έβαλε «φωτιά» στο Πανθεσσαλικό.

Ο Μάντζιος με τριπλή αλλαγή θέλησε να αλλάξει τα κακώς κείμενα της ομάδας του, θέλοντας να την τονώσει επιθετικά, με τον Ελευθερόπουλο να ρίχνει στο ματς τον Κυριακίδη και αυτός να γνωρίζει την αποθέωση μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα. Στο 65’ η Νίκη πλησίασε το τρίτο γκολ αλλά ο Ριμπέιρο έκανε κακό τελείωμα, με τον Άρη τέσσερα λεπτά αργότερα να… τελειώνει τη σεμνή τελετή, με τον Σαμόρα να βρίσκει τον Σαβέριο και αυτός να εκτελεί μέσα από την περιοχή για το 2-2.

Το παιχνίδι συνέχιζε να έχει εξαιρετικό ρυθμό, η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω και ο Χουτεσιώτης με ωραία επέμβαση στο 75’ στέρησε το 3-2 στον Να! Στα… καπάκια ο Φεράρι έδιωξε σχεδόν πάνω στη γραμμή το τακουνάκι του Κρητικού, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Τζιόρας είδε την κεφαλιά του να καταλήγει στην αγκαλιά του κίπερ των «κίτρινων». Η νίκη το έψαχνε περισσότερο αλλά δεν το βρήκε, με το τελευταίο σφύριγμα να βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 2-2.

Οι παίκτες και το επιτελείο της Νίκης Βόλου γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο τους, ο Άρης έβγαλε την… αγγαρεία και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

MVP: Ο Κίκε Σαβέριο με δύο τέρματα… δεν επέτρεψε στη Νίκη Βόλου να «ελπίσει» σε ένα θαύμα και έκανε πιο εύκολο το έργο της ομάδας του. Βέβαια, με το 3-0 στην πλάτη, δεν ήταν εύκολο για τους γηπεδούχους να πετύχουν μια ανατροπή, αλλά καμιά φορά στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.

Η σφυρίχτρα: Δεν είχε δύσκολο έργο ο Τσαγκαλίδης, έχοντας να διαχειριστεί ένα εύκολο ματς. Σωστή η απόφαση για πέναλτι υπέρ του Άρη στο πρώτο μέρος.

Πηγή: skai.gr

